‘Hollanda koalisyon protokolü taslağında ırkçı Wilders’in hayaleti dolaşıyor’

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Mehmet Köse, Hollanda’da seçimlerden 209 gün sonra kurulan koalisyon ve açıklanan protokole ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılan genel seçimlerden 209 gün sonra dört partili bir koalisyon hükümeti protokolünün kamuoyuna açıklandığını belirten Köse, protokolde sosyal yardımların kısıtlanması ve göçmenlere yönelik daha sert entegrasyon politikalarının öngörüldüğüne dikkati çekti.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin sandığa gittiği Hollanda genel seçimlerinde, Mart Rutte’nin liderliğindeki Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisinin (VVD) 150 koltuklu mecliste 33 koltuk kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktığını hatırlatan Köse, “Seçimler süresince ırkçı söylemleriyle tanınan Geert Wilders’in Özgürlük Partisinin (PVV) ne kadar oy alacağı, başta Avrupa Birliği olmak üzere, tüm dünyada merak konusuydu. 20 sandalye kazanarak seçimlerden ikinci parti olarak çıkan PVV, 2012 seçimlerine göre sandalye sayısını arttırmış olsa da kamuoyu yoklamalarının gerisinde kaldı.” dedi.

Hiçbir partinin, tek başına iktidar olmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığını hatırlatan Köse, 209 gün sonra yeni hükümetin, Rutte’nin başında bulunduğu VVD liderliğinde, Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinin (CU) içinde bulunduğu bir koalisyondan oluşacağının ortaya çıktığını aktardı.

“Marjinallerin etkisine açık bir koalisyon”

“Geleceğe Güvenmek” sloganıyla açıklanan protokolde öncelikle güvenlik alanında yapılacak hükümet yatırımlarının artacağının vurgulandığını belirten Köse, protokolde Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren hususların da bulunduğunu anlattı.

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Wilders’ın tahminlerin altında oy almasından memnuniyet duyduklarını belirttiğini ancak koalisyon hükümetinin yabancılara yönelik “zorlayıcı” politikaların eyleme geçirilmesinde Wilders’ın liderliğini yaptığı PVV’nin desteğini kolayca alabileceğine dikkati çeken Köse, “Çünkü görünüşte hiçbir partinin birlik olmaya yanaşmadığı PVV, öteden beri yabancılara yönelik ırkçı bir tutumu benimsiyor ve koalisyon taslağı bu haliyle, seçimlerde sandalye sayısını arttıran Wilders’in aşırı sağcı düşüncelerinin yansımalarını taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YTB Başkanı Köse, protokol taslağına ilişkin, “Hollanda koalisyon protokolü taslağında ırkçı Wilders’in hayaleti dolaşıyor.” uyarısında bulundu.

“Güvenlik politikalarıyla özdeşleştirilen Müslümanlar”

Protokolde, “cihatçı” şeklinde muğlak olarak tabir edilen grupların özellikle vurgulanarak güvenlik ve terörizmle mücadele kapsamında savunma bütçesinin 1,5 milyar arttırılma hedefinin yer aldığını bildiren Köse, Hollanda makamlarınca daha ziyade Müslümanlar bağlamında dile getirilen “toplumda huzursuzluğa yol açan söz ve eylemlere” verilecek cezaların iki katına çıkarılmasının da protokolün dikkat çekici diğer ifadeleri olduğunu kaydetti.

Köse, bu durumun, Türk ve Müslümanların açtığı veya açacağı okulların teknik somut kriterlerin yanında belirsiz soyut kriterler ile de karşı karşıya kalabileceklerini düşündürdüğünü ifade etti.

Başkan Köse, “Zira koalisyon protokolünde laikliğin önemine sıkça atıf yapılıyor ancak laiklik ve entegrasyon politikalarının daha çok Müslümanları etkileyen tedbirler getirdiği anlaşılıyor.” dedi.

Türkiye’den de bahsediliyor

“Realist bir dış politika” vizyonuyla AB ile ilişkilerin özellikle göçmen ve mülteci konularında geliştirilmesini önceleyen koalisyon protokolünde, Türk vatandaşlarının yanı sıra direk Türkiye’yi ilgilendiren konuların da bulunduğunu belirten Köse, özellikle Türkiye’nin AB ile yürüttüğü uzun soluklu müzakerelere değinilerek Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz yaklaşıldığını kaydetti.

Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki 2017 anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik mitinglerine izin vermediğini hatırlatan Köse, Hollanda’nın tavrını “çelişkili” diye niteleyerek şu değerlendirmede bulundu:

“(Hollanda) Bir Türk bakanı sınır dışı ederek 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’ni açıkça ihlal etmişti. Aşırı sağcı ve ırkçı Geert Wilders, yaşanan olaylarda Hollanda’nın gösterdiği haksız muameleden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Hollanda’nın kendi seçmenlerinin yurt dışından oy kullanmalarını kolaylaştırmak için yapmayı öngördüğü çalışmalar, Türkiye’nin kendi vatandaşlarına yönelik aynı amaçlı uygulamalarına takındığı olumsuz tavırla çelişki teşkil ediyor.”

AA