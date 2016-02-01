Hollanda meclisini terör korkusu sardı

Fransa ve Belçika’nın ardından Almanya’da da gerçekleşen terör saldırılarını değerlendiren Hollanda Temsilciler Meclisi, Hollanda’da saldırı olmaması için yeni yasaların bir an önce işleve geçirilmesini istedi.
Konuyla ilgili partilerin hemfikir olduğu ancak Temsilciler Meclisinde daha önce onaylanan terör yasalarının senato tarafından kabul edilmesinin uzun sürdüğü bildirildi. Önümüzdeki Mart ayında genel seçimin olacağına dikkat çeken Milletvekilleri, ” seçim olmadan bu yasaların senato tarafından kabul edilmesi gerek. Aksi takdirde yapılan çalışmaların hiçbir etkisi olmayacak” ifadelerine yer verdiler.
”Hollanda’da terör saldırısı olmamasının istihbarat ve emniyetin sıkı çalışmasına mı bağlı ? Yoksa şans mı bilemeyiz ” diyen Milletvekilleri, terörle mücadele kapsamında meclisten geçen yasaların artık senato tarafından kabul edilip bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.
SONHABER.EU
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