Hollanda meclisini terör korkusu sardı

Fransa ve Belçika’nın ardından Almanya’da da gerçekleşen terör saldırılarını değerlendiren Hollanda Temsilciler Meclisi, Hollanda’da saldırı olmaması için yeni yasaların bir an önce işleve geçirilmesini istedi.

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Konuyla ilgili partilerin hemfikir olduğu ancak Temsilciler Meclisinde daha önce onaylanan terör yasalarının senato tarafından kabul edilmesinin uzun sürdüğü bildirildi. Önümüzdeki Mart ayında genel seçimin olacağına dikkat çeken Milletvekilleri, ” seçim olmadan bu yasaların senato tarafından kabul edilmesi gerek. Aksi takdirde yapılan çalışmaların hiçbir etkisi olmayacak” ifadelerine yer verdiler.

”Hollanda’da terör saldırısı olmamasının istihbarat ve emniyetin sıkı çalışmasına mı bağlı ? Yoksa şans mı bilemeyiz ” diyen Milletvekilleri, terörle mücadele kapsamında meclisten geçen yasaların artık senato tarafından kabul edilip bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.

SONHABER.EU