Hollanda seçimlerinde yurtdışı oyları geçersiz sayılacak

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Yurtdışında yaşayan vatandaşlara gönderilen oy pusulasının geç ulaşması veya hala ulaşmadığı nedeniyle belirlenen tarihten önce oyların Hollanda’ya geri dönmemesi takdirde oylar geçersiz sayılacak.

Yurtdışı seçmenleri için sunulan üç oy kullanma işlemi aslında çok karmaşık ve zorlu olduğundan yakınan vatandaşlar, birdahaki seçimlerde yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilecekleri yerlerin temin edilmesinin en kolay ve mantıklı yöntem olduğuna değindi.

Geçtiğimiz günlerde oy pusulalarının geç ulaşmasından dolayı yurtdışında ki vatandaşların oy kullanması tehlikeye girmiş ve konuyla ilgili D66 partisi Milletvekili adayı Eelco Keij, yurtdışındakiler için ekstra süre tanınmasını istemişti.

Ancak yetkililer bunun mümkün olmadığını en geç 23 mart tarihinde yurtdışından gelen oyların Den Haag’a ulaşması gerektiğini ve bu sürenin uzatılmasının seçim yasasında değişiklil yapılmasına yol açtığı gerekçesiyle uygun bulunmadığını bildirdi.

Oy pusulalarını geç gönderen Hollanda, yurtdışı seçmenine ait oyların belirlenen tarihten sonra Den Haag’a ulaştığı takdirde oyların geçersiz sayılacağını duyurdu.

SONHABER.EU