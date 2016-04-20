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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda-Türkiye krizinden sonra ilk istifa

Hollanda ile Türkiye arasındaki gerginliğin kamuoyuna yansımasında ilk istifa Zwolle Swollwacht meclis üyesi Cemal Yıldırım’dan geldi. Türkiye destekli mesajlarının ardından aldığı tepkilerin kendisini istifaya zorladığı belirtiliyor.

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Hollanda-Türkiye krizinden sonra ilk istifa

Cemal Yıldırım’ın facebook sayfasından paylaştığı mesajında Hollanda hükümetini eleştirmesi ve hayır kampanyalarına izin verilirken, T.C. Bakanı’nın vatandaşlarıyla buluşmasına engel olunmasına tepkilerini dile getirmesinin ardından aldığı tepkiler sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Fraksiyon Başkanı William Dogger, Cemal Yıldırım’ın yayınladığı mesajından pişmanlık duyduğunu ve kötü niyetle yazmadığını belirttiğini aktardı. Yıldırım’ın iki ülke arasında gerginliğin gereksiz olduğunu düşündüğü için tarafsız değerlendirme yapmak istediği ancak yanlış anlaşıldığı ifade edildi.

Yıldırım’ın istifa dilekçesini verdiğini belirten Dogger, aldığı tepkilerden dolayı şaşkın olduğunu bildirdi.

SONHABER.EU

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