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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda yeni hükümete çok yakın

Hollanda’da dört aydır devam eden görüşmelerde parti liderleri VVD, CDA, D66 ve CU koalisyonundan umutlu. Görüşmeler iki hafta tatilin ardından devam edecek.

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Hollanda yeni hükümete çok yakın

CU parti lideri Gert-Jan Segers yaptığı açıklamada diğer partilerle aralarındaki güvenin artmaya başladığını ve yapılan görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. CDA lideri Buma da Segers ile aynı fikirde olduğunu beyan ederek, ” aslında çoğunlukta anlaşmaya vardık, ancak önemli olan sağlam bir anlaşma olması nedeniyle tatil sonrasına bıraktık ” dedi.

Daha önce CU ile hükümetin kurulmasına sıcak bakmayan D66 lideri Pechtold, görüşmelerede ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Pechtold, CU ile bazı konularda hemfikir olmalarına karşın bazı konularda ise karşılıklı çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Rutte basın mensuplarına tek bir cümle ile görüşmelerin olumlu olduğunu belirterek, acele etmeden karar vermek istediklerinden dolayı anlaşmayı sağlamak için tatil sonrasını bekleyeceklerini aktardı.

Hükümeti kurmakla görevli Gerrit Zalm düzenlediği basın toplantısında, kalitenin zamandan daha önemli olduğuna dikkat çekerek, ” her konuda anlaşma sağlanmadan koalisyon görüşmelerinin tamamlandığını belirtemeyiz. Şu ana kadar yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. Ancak herşey tatilden sonra netleşecek ” dedi.

SONHABER.EU

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