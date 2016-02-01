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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda yoksul çocukların ihtiyaçlarını giderecek

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Klijnsma yoksul çocuklara yardım edilmesi için 5 kuruma bütçe ayırdıklarını duyurdu.

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Hollanda yoksul çocukların ihtiyaçlarını giderecek

Ortak çalışma yütüren Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp ve Stichting Jarige Job kurumlarına 40 milyon euro bütçe ayırdıklarını belirten Klijnsma, bu kurumların yoksulluk içince yaşayan çocuklara ulaşıp onlara yardımcı olacağını aktardı.

Yapılacak yardımlar arasında, bisiklet, spor okulu masrafları, okul masrafları ve doğum günü gibi konuların yer aldığı bildirildi. Yardımların dijital başvuru formu ile yapılacağı duyuruldu.

Ayrılan 40 milyon euro bütçe ile çocuklar için 300 bin yeni imkanlar sunulabileceği belirtildi.

SONHABER.EU

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