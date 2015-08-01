Hollanda’da 4’lü koalisyon hükümeti kesinleşiyor

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De Telegraaf gazetesinin yer verdiği bilgilerde ilk etapta Groenlinks ile hükümet kurmaya çok sıcak bakmayan VVD’nin bu konuda ikna olduğu ve diğer koalisyon alternatiflerinin mümkün olmadığını düşündüğü belirtildi.

VVD’nin PvdA ve ChristenUnie ile koalisyon hükümeti kurmak istemediği aktarılırken, özellikle PvdA’nin isteklerinin önceki hükümet koalisyonunda yer aldıkları dönemden çok fazla olmasından dolayı listeye alınmadıkları bildirildi.

Seçimin galibi VVD’nin beklenen CDA,D66 ve GL koalisyon hükümetini kurmak için çabalayacağı bilgisi verildi.

Hükümetin yaz tatilinden önce kurulması bekleniyor.

SONHABER.EU