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Hollanda’da asgari ücret dikkate alınmayacak

Hollanda’da yeni hükümetin protokol anlaşmasına göre asgari ücretin altında çalışılmasına izin verilecek olmasına Bakan Asscher’dan sert tepki geldi.

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Hollanda’da asgari ücret dikkate alınmayacak

15 Mart genel seçimin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya varan CDA, D66, VVD ve CU’nun açıkladığı protokol anlaşmasında hastalık veya zihinsel/bedensel engel nedeniyle fulltime çalışamayan vatandaşlardan 500 milyon euro kesinti yapılacağı yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda hükümetin aldığı karar ile kronik hastalığı olan veya engelli vatandaşların iş dünyasında yer almalarını sağlamak için uygulanan maaş desteği (loonkostensubsidie) her kesim tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak bu uygulamayı hayata geçiren aynı kişiler tasarruf için hastalık nedeniyle çalışamayanlar ve engelli vatandaşları mağdur etmeye hazırlanıyor.

Hastalık nedeniyle çalışamayanlar ve engelli vatandaşların asgari ücreti tamamlayabilmesi için işverenler belediyelerden sübvansiyon alıyordu. Yeni hükümetin bu desteği çekerek asgari ücretin altında çalışılmasına izin verecek olmasına Asscher tepki verdi.

Trouw gazetesinde yer alan haberi ele alarak Asscher sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ” Hollanda’da asgari ücreti öylesine belirlemiyoruz. Bunun bir nedeni var. Asosyal bir şekilde 500 milyon euro kesinti yaparak insanları mağdur edemezsiniz. Asgari ücretin altında çalışmayı onaylayamayız ” ifadelerini kullandı.

SONHABER.EU

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