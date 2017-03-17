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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Hollanda’da doktorlar insan öldürüyor ”

Hollanda hükümetinin başka ülkelerle ilgili sürekli insan haklarından bahsedip kendi halkına karşı duyarsız kalmasına tepki gösteren SGP lideri Kees van der Staaij, ” artık o başka ülkelerde Hollanda’daki insan hakları için seslerini yükseltmelidir ” dedi.

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” Hollanda’da doktorlar insan öldürüyor ”

SGP parti lideri Kees van der Staaij, The Wall Street Journal’a gönderdiği “In the Netherlands, the Doctor Will Kill You Now” ( Hollanda’da artık doktorlar seni öldürüyor ) başlıklı yazı ile gündeme oturdu.

Hollanda’da ötenazi yasasına tepki veren Kees van der Staaij, ” insanların ölümüne doktorlar karar veriyor. Hollanda’da insan hakları baskı altında ” gibi ifadeler kullanarak, Hollanda hükümetinin başka ülkelerle ilgili sürekli insan haklarından bahsedip kendi ülkesindeki vatandaşlara karşı insan hakları ihlalinde bulunduğunu ima etti.

The Wall Street Journal’a gönderdiği yazı ile SGP’nin bir kampanya başlattığını duyuran Kees van der Staaij, yazıyı başka ülkelere de göndereceğini ve bu konuda destek beklediklerini belirtti.

Yeni yasaya göre hayatına son vermek isteyen kişiler bunu doktoruna iletebiliyor. Belirlenen 6 şarta uygun olduğu takdirde hayatta kalmak istemeyenlerin hayatına son veriliyor. Bu konu daha önce de Hollanda’da tepkilere neden olmuştu. DENK lideri Tunahan Kuzu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ” hayatına son vermek isteyen kişileri hayata bağlayabiliriz. İntihar gibi uygulamanın hayata geçirilmesi yaşamak istemeyenler için en kolay çözümdür. Önemli olan sevgiyle ilgiyle hayata küsenlere umut dağıtabilmektir ” demişti.

SONHABER.EU

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