” Hollanda’da eğitim devletin rant kapısı oldu ”

Hollanda’da Öğrenci Eylem Komitesi LAKS, eğitimin son yıllarda devlet için gelir kapısı olarak kullanılmasına son vermek için seçimlere katılma kararı aldığını açıkladı.

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LAKS yaptığı açıklamada, Hollanda’da eğitimin son yıllarda sadece başarı oranları ile para odaklı olması ve siyasilerin bu konuda öğrencilere kulak asmaması sebebiyle seçimlere katılacaklarını bildirdi.

Siyasilerin eğitim konusunda yetersiz kaldığını ifade eden LAKS başkanı Sven Annen, ” alınan son kararlarla birlikte Hollanda’da eğitim seviyesi ve eğitim görenlerin sayısı gerilemektedir. Bu ülkede herkes eşit şartlarda eğitim alma özgürlüğüne sahiptir. Siyasiler aldıkları kararları öğrencilerin çıkarları doğrultusunda belirlemesi gerekirken bunun yapılmadığını görüyoruz. Sadece zenginlerin okumaya hakkı yok. Maddi durumu iyi olmayan kişilerin çocukları da borçlanmadan okula gidebilmeli. Eski burs sistemi tekrar başlatılmadılır. Aksi takdirde Hollanda’da eğitim sistemi çökmeye mahkumdur ” dedi.

LAKS, eğitimde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Mecliste yer almak istediklerini ve öğrencilerin haklarını ancak bu şekilde savunabileceklerini aktardı. 15 Mart 2017 genel seçimlerinde yerini alacak olan LAKS’ın liderinin komite başkanı Sven Annen olduğu belirtildi.

SONHABER.EU