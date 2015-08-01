Hollanda’da entegrasyon kuralları katılaşacak

Hollanda’da Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher’ın entegrasyon konusunda yetersiz kaldığını düşünen VVD, yabancıların ülkeye uyum sağlaması için kuralların katılaşmasını belirtti.

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VVD Milletvekili Malik Azmani entegrasyon kurallarının yeni kurulacak hükümet tarafından katılaştırılmasını aktardı. Azmani, ülkeye yeni gelenlerle ilgili özellikle dil kursu seviyelerinin yükseltilmesi, ödenek yolsuzluğu yapanların Hollanda vatandaşlığının elinden alınması ve ülkeye geldiklerinde direk işe başlamaları veya uyum programına bağlı olarak gönüllü çalışmaları gibi kuralların getirilmesini istedi.

Hollanda vatandaşı olabilmeyi pastanın üzerindeki çileğe benzeten Azmani, ” böyle bir hak sahibi olabiliyorsanız bunun karşılığını vermelisiniz” ifadesini kullanarak, ülkeye göç edenlerin ülkeye uyum sağlamaları için stimüle edilmelerinin şart olduğunu söyledi.

SONHEBER.EU