Hollanda’da hükümet kurulabilecek mi?

Hollanda’da VVD, CDA, D66 ve Groenlinks’ın koalisyon görüşmelerinin tıkanması, ve diğer alternatiflerin tercih edilmemesi ” yeniden seçim mi olacak ” sorusunu gündeme getirdi.

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Foto: Twitter Alexander Bakker

15 Mart tarihinde yapılan genel seçimin ardından koalisyon hükümeti için değerlendirilen alternatifler arasında en mümkün olanı VVD, CDA, D66 ve Groenlinks koalisyonu gösterilmişti. Ancak haftalardır yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi ve kamuoyu ile bilgi paylaşılmaması muhalefeti harekete geçirmiş konuyla ilgili açıklama istenmişti.

Hükümeti kurmakla görevli Schippers görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yazdan önce hükümetin kurulacağını açıklamıştı. Fakat dün partilerin özellikle göç politikasıyla ilgili anlaşmazlık yaşaması nedeniyle Groenlinks ile çalışmak istemediğini belirtmesi, hükümetin nasıl kurulacağı konusunda merak uyandırdı.

VVD, CDA ve D66 seçimde ikinci parti olan PVV ile çalışmak istemediklerini yineledi. PvdA henüz görüşmelerde neler yaşandığını bilmedikleri ve güvensizlik nedeniyle koalisyona sıcak bakmadıklarını belirtti. ChristenUnie lideri Segers da koalisyonun neden gerçekleşmediğini tam olarak bilmediklerinden açıklama yapmaktan çekindi.

Çarşamba sabah saatlerinde koalisyon konusu mecliste görüşülecek.

SONHABER.EU