Hollanda’da hükümet kurulabilecek mi?

Hollanda’da VVD, CDA, D66 ve Groenlinks’ın koalisyon görüşmelerinin tıkanması, ve diğer alternatiflerin tercih edilmemesi ” yeniden seçim mi olacak ” sorusunu gündeme getirdi.
Foto: Twitter Alexander Bakker
15 Mart tarihinde yapılan genel seçimin ardından koalisyon hükümeti için değerlendirilen alternatifler arasında en mümkün olanı VVD, CDA, D66 ve Groenlinks koalisyonu gösterilmişti. Ancak haftalardır yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi ve kamuoyu ile bilgi paylaşılmaması muhalefeti harekete geçirmiş konuyla ilgili açıklama istenmişti.
Hükümeti kurmakla görevli Schippers görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yazdan önce hükümetin kurulacağını açıklamıştı. Fakat dün partilerin özellikle göç politikasıyla ilgili anlaşmazlık yaşaması nedeniyle Groenlinks ile çalışmak istemediğini belirtmesi, hükümetin nasıl kurulacağı konusunda merak uyandırdı.
VVD, CDA ve D66 seçimde ikinci parti olan PVV ile çalışmak istemediklerini yineledi. PvdA henüz görüşmelerde neler yaşandığını bilmedikleri ve güvensizlik nedeniyle koalisyona sıcak bakmadıklarını belirtti. ChristenUnie lideri Segers da koalisyonun neden gerçekleşmediğini tam olarak bilmediklerinden açıklama yapmaktan çekindi.
Çarşamba sabah saatlerinde koalisyon konusu mecliste görüşülecek.
SONHABER.EU
Anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen madde...
Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcı “Blood-Honour" grubunu...
Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve Groenlinks'ın koalisyon görüşme...
Hollanda Temsilciler Meclisinde DENK ve Forum voor Democrati...
Hollanda'da 100 genç milyonerlerin listesi hazırlandı. Liste...
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanın...
Hollanda'da Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar, Leen Bak...
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden g...
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Say...
Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında...