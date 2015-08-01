Hollanda’da hükümet yaz tatilinden önce kurulacak

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri hakkında muhalefet partileri bilgi istemesinin ardından hükümeti kurmakla görevli Edith Schippers haftalar sonra tarih verdi.
Haftalardır yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verilmemesi ve hükümetin kurulması için somut bir adım atılmaması bir çok siyasi liderlerinde merak uyandırmış, Schippers’tan açıklama yapmasını istemişlerdi.
Schippers bugün Temsilciler Meclisine yolladığı bildiride görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak bazı konularda yaşanan anlaşmazlıkları aşabilmek için çalıştıklarını belirtti. Hükümeti bir an önce kurabilmek için yoğun çaba sarfedildiğine dikkat çeken Schippers, yaz tatilinden önce hükümeti kurmayı hedeflediklerini bildirdi.
Schippers’ın önümüzdeki hafta Kral Willem Alexander’a koalisyon görüşmeleri hakkında bilgi vereceği aktarıldı.
SONHABER.EU
Almanya'daki son 3 eyalet seçiminde Başbakan Merkel'in lider...
THY’nin bir kaç hafta önce aldığı kararla bagaj hakkını “tek...
Hollanda'da 18 yıl sonra Feyenoord'un şampiyon olması Rotter...
TBMM İnsan Hakları İncleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğ...
Hollanda, Almanya gibi ülkelerde yaşayan ve sosyal ödenek al...
Dedeman Konya Oteli gurbetçilere birbirinden cazip avantajla...
Hollanda'da çocuk pornosu suçuyla yargılanan 4e Gymnasium re...
Hollanda'da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Albert Heijn ...
Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen seçimden sonr...
Belçika doktorlar birliği hastaların doktorlar hakkında düşü...