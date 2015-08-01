Hollanda’da hükümet yaz tatilinden önce kurulacak

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Haftalardır yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verilmemesi ve hükümetin kurulması için somut bir adım atılmaması bir çok siyasi liderlerinde merak uyandırmış, Schippers’tan açıklama yapmasını istemişlerdi.

Schippers bugün Temsilciler Meclisine yolladığı bildiride görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak bazı konularda yaşanan anlaşmazlıkları aşabilmek için çalıştıklarını belirtti. Hükümeti bir an önce kurabilmek için yoğun çaba sarfedildiğine dikkat çeken Schippers, yaz tatilinden önce hükümeti kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Schippers’ın önümüzdeki hafta Kral Willem Alexander’a koalisyon görüşmeleri hakkında bilgi vereceği aktarıldı.

SONHABER.EU