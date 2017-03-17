Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri başa sardı

Hollanda’da yaz tatilinden önce hükümetin kurulacağı sözü verilmesine rağmen neredeyse üç aydır koalisyon görüşmelerinde bir adım bile ilerleme kaydedilmiyor. Gündemde tekrar Groenlinks olduğu belirtiliyor.

A+A-

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri başa sardı

Hükümeti kurma görevini üstlenen PvdAlı Herman Tjeenk Willink ile yeniden başlayan koalisyon görüşmelerinden çıkan ilk sonuçlarda özellikle D66 lideri Pechthold’ın tekrar Groenlinks ile masata oturmak istediği belirtildi.

Dengeli bir koalisyondan yana olduğunu ifade eden Pechthold, bunun için en uygun parti adayının GL olduğunu söyledi.

Diğer parti liderleri de daha önce yaptıkları açıklamada GL ile tekrar görüşebileceklerinin sinyalini vermişlerdi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hükümeti kuramayan Schippers pes etti Hükümeti kuramayan Schippers pes etti

Hollanda'da yaklaşık 2 aydır yapılan koalisyon görüşmeleriyle bir adım ilerleme kaydedilmemesinin ardından hükümeti kurma görevi verile...

Rutte: PVV hariç tüm yolu deneyeceğiz Rutte: PVV hariç tüm yolu deneyeceğiz

Hollanda'da koalisyon görüşmelerinin tıkanma noktasına gelmesine değinen Rutte, partilerin anlaşma sağlanması için birbirini bloke etme...

“ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ” “ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ”...

Uzun süredir başörtülülere yönelik ayrımcılıkların yapıldığı Belçika’da, Türk kökenli Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başk...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Çocuklardan anne babalara akıllı telefon isyanı Çocuklardan anne babalara...

Hollanda'da yapılan bir araştırmada çocukların ebeveynlerini...

Altın bileziklere el konuldu Altın bileziklere el konu...

Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler, beraberinde getirdikl...

Türkiye’ye giderken riskli olan yollar açıklandı Türkiye’ye giderken...

Yaz tatilinde Türkiye'ye aracı ile gidecek olan yolculara ku...

3564 tedavi hatalı çıktı 3564 tedavi hatalı çıktı...

15 bin 94 hasta, doktorunun hatalı tedavi uyguladığından şik...

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda tok tutan yiyecek...

Sahurda neler yemeliyiz hangi yiyecekler tok tutar hangi gıd...

İş hayatında kanser hastalarına da eşit muamele İş hayatında kanser hasta...

Hollanda'da ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, In...

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri başa sardı Hollanda’da koalisy...

Hollanda'da yaz tatilinden önce hükümetin kurulacağı sözü ve...

Yoksul çocuklara ücretsiz OV müjdesi Yoksul çocuklara ücretsiz...

Hollanda'nın Den Haag kentinde yoksulluk içinde yaşayan çocu...

Polis cinayeti olmadığı kesinleşti Polis cinayeti olmadığı k...

Geçtiğimiz Ocak ayında Amersfoort kentinde 30 yaşındaki genc...

Hollandalı öğrenciler okul gezisinde kaza yaptı Hollandalı öğrenciler oku...

Hollanda'dan Londra'ya okul gezisine giden ortaokul öğrencil...

VIDEO GALERİ