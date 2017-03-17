Hollanda’da koalisyon görüşmeleri başa sardı

Hollanda’da yaz tatilinden önce hükümetin kurulacağı sözü verilmesine rağmen neredeyse üç aydır koalisyon görüşmelerinde bir adım bile ilerleme kaydedilmiyor. Gündemde tekrar Groenlinks olduğu belirtiliyor.

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Hükümeti kurma görevini üstlenen PvdAlı Herman Tjeenk Willink ile yeniden başlayan koalisyon görüşmelerinden çıkan ilk sonuçlarda özellikle D66 lideri Pechthold’ın tekrar Groenlinks ile masata oturmak istediği belirtildi.

Dengeli bir koalisyondan yana olduğunu ifade eden Pechthold, bunun için en uygun parti adayının GL olduğunu söyledi.

Diğer parti liderleri de daha önce yaptıkları açıklamada GL ile tekrar görüşebileceklerinin sinyalini vermişlerdi.

SONHABER.EU