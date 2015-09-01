Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri tıkandı

Hollanda’da 4 siyasi parti arasında 61 gündür süren koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadı.

A+A-

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri tıkandı

Hollanda’da, koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen Edith Schippers, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66’nın (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri arasında yapılan müzakerelerin, özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı bildirildi.

Göç dışında küresel iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve maaş artışları gibi başka konular da partiler arasında büyük farklılıkların olduğunu aktaran Schippers, “Koalisyon görüşmeleri tıkandığı için dört parti müzakerelere devam etmeme kararı aldı. Müzakerelerle ilgili raporu istifamla birlikte Temsilciler Meclisine sunacağım.” dedi.

Rutte: Hükümeti kurmayı başaramadık
Başbakan Mark Rutte ise basına yaptığı açıklamada, “Dört parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin tıkanması talihsizlik oldu. Herkes görüşmelere ciddiyetle yaklaştı. Bunun sonucunda hükümeti kurmak isterdik, ama başaramadık. Bu üzücü, çünkü ülkenin yönetilmesi lazım.” dedi.

Hollanda’da 2012’de yapılan önceki genel seçimlerden sonra da iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.

Son seçimler sonrası VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyor.

Genel seçim sonucunda 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekilliği elde ederek, ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağcı PVV, seçimin ardından hiçbir siyasi parti ile koalisyon kurmayacağını bildirmişti.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Seçim sonuçları Merkel’in gücünü artırdı Seçim sonuçları Merkel’in gücünü a...

Almanya'daki son 3 eyalet seçiminde Başbakan Merkel'in lideri olduğu CDU'nun zaferle çıkması şansölyenin gücüne güç kattı....

Hollanda’da 4’lü koalisyon hükümeti kesinleşiyor Hollanda’da 4’lü koalisyon h...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen seçimden sonra VVD, CDA, D66 ve Groenlinks 4'lü parti koalisyon hükümeti görüşmelerinin ...

Hollanda’da hükümet yaz tatilinden önce kurulacak Hollanda’da hükümet yaz tatilinden...

Hollanda'da koalisyon görüşmeleri hakkında muhalefet partileri bilgi istemesinin ardından hükümeti kurmakla görevli Edith Schippers haf...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kreş çalışanı 6 aylık bebeği hastanelik etti Kreş çalışanı 6 aylık beb...

22 Yaşındaki bir kreş çalışanı 6 aylık bebeği dövdüğü ortaya...

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri tıkandı Hollanda’da koalisy...

Hollanda'da 4 siyasi parti arasında 61 gündür süren koalisyo...

Hollanda çocuk hakları konusunda sınıfta kaldı Hollanda çocuk hakları ko...

Çocuk hakları konusunda Tunus ve Tayland’ın da gerisinde kal...

HTKD ile erkek egemenliğine son! HTKD ile erkek egemenliği...

Hollanda Türk Kadınlar Derneği ( HTKD ) tarafından Hollanda’...

“ Hollanda’yı sevmiyorsanız burada işiniz ne ” “ Hollanda’yı sevmiyorsan...

Hollanda Türk Kadınlar Derneği’nin ( HTKD ) Girişimci Kadınl...

Seçim sonuçları Merkel’in gücünü artırdı Seçim sonuçları Merkel...

Almanya'daki son 3 eyalet seçiminde Başbakan Merkel'in lider...

THY bagaj hakkı kararını değiştirdi THY bagaj hakkı kararını ...

THY’nin bir kaç hafta önce aldığı kararla bagaj hakkını “tek...

Polis: Rotterdam’a gelmeyin ! Polis: Rotterdam’a ...

Hollanda'da 18 yıl sonra Feyenoord'un şampiyon olması Rotter...

Avusturya’ya göçün 53. yılı Avusturya’ya göçün 53. yı...

TBMM İnsan Hakları İncleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğ...

Ödenek alanların Türkiye’de parası varsa… Ödenek alanların Türkiye’...

Hollanda, Almanya gibi ülkelerde yaşayan ve sosyal ödenek al...

VIDEO GALERİ