Hollanda’da koalisyon görüşmeleri tıkandı

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Hollanda’da, koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen Edith Schippers, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66’nın (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri arasında yapılan müzakerelerin, özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı bildirildi.

Göç dışında küresel iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve maaş artışları gibi başka konular da partiler arasında büyük farklılıkların olduğunu aktaran Schippers, “Koalisyon görüşmeleri tıkandığı için dört parti müzakerelere devam etmeme kararı aldı. Müzakerelerle ilgili raporu istifamla birlikte Temsilciler Meclisine sunacağım.” dedi.

Rutte: Hükümeti kurmayı başaramadık

Başbakan Mark Rutte ise basına yaptığı açıklamada, “Dört parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin tıkanması talihsizlik oldu. Herkes görüşmelere ciddiyetle yaklaştı. Bunun sonucunda hükümeti kurmak isterdik, ama başaramadık. Bu üzücü, çünkü ülkenin yönetilmesi lazım.” dedi.

Hollanda’da 2012’de yapılan önceki genel seçimlerden sonra da iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.

Son seçimler sonrası VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyor.

Genel seçim sonucunda 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekilliği elde ederek, ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders’in liderliğindeki aşırı sağcı PVV, seçimin ardından hiçbir siyasi parti ile koalisyon kurmayacağını bildirmişti.

AA