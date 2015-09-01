Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da koalisyon krizi

Hollanda’da, hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers’e göre tek seçenek kalan dörtlü koalisyon hükümeti alternatifi, müzakereler başlamadan bitti.

A+A-

Hollanda’da koalisyon krizi

Hollanda’da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen ve son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, ortaya çıkan koalisyon krizi ile alakalı yarına kadar düşünmesi gerektiğini söyledi.

Schippers’in, koalisyon hükümeti için tek seçeneğin, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) ile koalisyon hükümeti kurmak olduğunu söylemesi üzerine partiler arasında görüşmeler gerçekleşti.

CU ve D66 siyasi liderleri bu dörtlü koalisyon seçeneği için, önce kendi vekilleri ile görüşerek desteklerini aldı.

İki lider, daha sonra Schippers ile yapılan görüşmenin ardından, bazı konularda tam anlamıyla anlaşamayacaklarını, bu sebeple boşuna zaman kaybetmemeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Hükümetin artık yönetilmesi gerektiğine değinen Schippers, “Siyasi parti liderlerinin, bunun bilinci ile hareket etmeleri lazım. Eğer liderler bu şekilde inat etmeye devam ederse, bu benim işimi kolaylaştırmayacak.” dedi.

Temsilciler Meclisi, ortaya çıkan koalisyon krizini görüşmek için yarın bir araya gelecek.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ” “ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ”...

Uzun süredir başörtülülere yönelik ayrımcılıkların yapıldığı Belçika’da, Türk kökenli Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başk...

AB’den Ermenistan’a Türkiye çağrısı AB’den Ermenistan’a Türkiye ...

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu....

Erdoğan’dan Avrupa çıkarması Erdoğan’dan Avrupa çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya perşembe Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Belçika'n...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Ünlü markaların güneş kremlerine dikkat! Ünlü markaların güneş kre...

Hollanda tüketici hakları derneği vatandaşları uyardığı açık...

Manchester saldırısında bir Türk genci hayatını kaybetti Manchester saldırısında b...

Manchester'da terör saldırısında bir Türk gencin hayatını ka...

Belçikalı Türklerin Erdoğan sevinci Belçikalı Türklerin Erdoğ...

NATO zirvesi için Belçika‘nın başkenti Brüksel‘e giden Türki...

“ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ” “ Çok ciddi ayrımcılıklar...

Uzun süredir başörtülülere yönelik ayrımcılıkların yapıldığı...

Operasyon büyüyor, Emre Belözoğlu ifade veriyor Operasyon büyüyor, Emre B...

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul...

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle bir araya geldi Hollanda Başbakanı Rutte ...

Hollanda Başbakanı Rutte, katıldığı tartışma programında Tür...

Merkel ‘ Avrupa ordusunu ‘ kuruyor Merkel ‘ Avrupa ord...

ABD merkezli saygın Foreign Policy dergisi, Almanya'nın Avru...

Hollanda’da sürücülere uyuşturucu testi geliyor Hollanda’da sürücül...

Hollanda Polis Teşkilatı, uyuşturucu etkisi altında araç kul...

Belçika’da Camilere gidenler fişleniyor Belçika’da Camilere...

Belçika’nın Türk kökenli Federal Milletvekili Emir Kır, Fede...

Müslüman kadınlar için hazırlanan afişe tepki yağıyor Müslüman kadınlar için ha...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi meclisinde yer alan Leefbaa...

VIDEO GALERİ