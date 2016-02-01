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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da parti liderleri oylarını kullandı

Hollanda’da bugün yapılan genel seçimde VVD, DENK, Groenlinks ve PVV gibi büyük partilerin liderleri oylarını kullandı. Kime oy kullandıkları ise merak konusu oldu.

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Hollanda’da parti liderleri oylarını kullandı

Hollanda basınında yer alan bilgilerde siyasi liderlerin çoğu oyunu kullandı. VVD lideri Mark Rutte oyunu Den Haag kentinde kullanırken DENK lideri Tunahan Kuzu Rotterdam’da oy verdi.

Oyunu kullanan siyasi liderler:

VVD Mark Rutte Den Haag kentinde bir okulda oyunu VVD adayları arasında listede ikinci sırada yer alan Jeanine Hennis’e kullandı.

PVV lideri Geert Wilders Den Haag’da bulunan Walvis ilkokulunda oyunu kullandı.

DENK lideri Tunahan Kuzu Rotterdam’da basının yoğun ilgisi altında oyunu kullandı. DENK partisinden Farid Azarkan ile Selçuk Öztürk de oylarını kullandıklarını sosyal medyadan duyurdular.

CDA lideri Sybrand Buma Voorburg’da oyunu kullandı.

PvdA lideri Lodewijk Asscher Amsterdam-Oost’da oyunu kullandı.

Groenlinks lideri Jesse Klaver görevlilerle selfie çektikten sonra oyunu Paul Smeulders’e kullandığını açıkladı.

SP lideri Emile Roemer ile eşi de oylarını kullandı.

D66 lideri Alexander Pechtold Wageningen’da oyunu kullandı.

50plus lideri Henk Krol Eindhoven kentinde oyunu kullandı.

ChristenUnie lideri Gert-Jan Segers’da Hollanda’nın en küçük seçim sandık bölgesinde oyunu kullandı.

Bir kaç parti lideri dışında diğer liderlerin kime oy verdikleri henüz bilinmiyor.

SONHABER.EU

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