Hollanda’da parti liderleri oylarını kullandı

Hollanda’da bugün yapılan genel seçimde VVD, DENK, Groenlinks ve PVV gibi büyük partilerin liderleri oylarını kullandı. Kime oy kullandıkları ise merak konusu oldu.
Hollanda basınında yer alan bilgilerde siyasi liderlerin çoğu oyunu kullandı. VVD lideri Mark Rutte oyunu Den Haag kentinde kullanırken DENK lideri Tunahan Kuzu Rotterdam’da oy verdi.
Oyunu kullanan siyasi liderler:
VVD Mark Rutte Den Haag kentinde bir okulda oyunu VVD adayları arasında listede ikinci sırada yer alan Jeanine Hennis’e kullandı.
PVV lideri Geert Wilders Den Haag’da bulunan Walvis ilkokulunda oyunu kullandı.
DENK lideri Tunahan Kuzu Rotterdam’da basının yoğun ilgisi altında oyunu kullandı. DENK partisinden Farid Azarkan ile Selçuk Öztürk de oylarını kullandıklarını sosyal medyadan duyurdular.
CDA lideri Sybrand Buma Voorburg’da oyunu kullandı.
PvdA lideri Lodewijk Asscher Amsterdam-Oost’da oyunu kullandı.
Groenlinks lideri Jesse Klaver görevlilerle selfie çektikten sonra oyunu Paul Smeulders’e kullandığını açıkladı.
SP lideri Emile Roemer ile eşi de oylarını kullandı.
D66 lideri Alexander Pechtold Wageningen’da oyunu kullandı.
50plus lideri Henk Krol Eindhoven kentinde oyunu kullandı.
ChristenUnie lideri Gert-Jan Segers’da Hollanda’nın en küçük seçim sandık bölgesinde oyunu kullandı.
Bir kaç parti lideri dışında diğer liderlerin kime oy verdikleri henüz bilinmiyor.
SONHABER.EU
Hollanda'da genel seçim oy kullanma işlemleri yoğunluk sebeb...
Güncelleme: Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş AB açıklaması....
İpsos araştırma merkezi tarafından 18.00'da yayınlanan son r...
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Diyanet'e bağlı bir ...
Klavye kahramanlığını bir kenara bırakalım Neyse o, adil ol...
Uzmanlar: Hollanda'da Kasım ayında etkisini göstermeye başla...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2005 yılında Hollanda'...
Hollanda'da bugün yapılan genel seçimde VVD, DENK, Groenlink...
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının dini sembollere ilişkin...
Hollanda’nın bugün yapılan genel seçimlerine odaklandığı, si...