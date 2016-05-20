‘ Hollanda’da sağ-sol hükümeti kurulmalı ‘

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Üç parti lideri ile Tjeenk Willink’in yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Mark Rutte, yeni hükümetin sağ ve sol’u birleştirmesi gerektiğini belirtti. Bu kararın hangi parti ile uygulancağı konusunda bilgi vermeyen Rutte, ‘muhafazakar’ ve ‘ modern’ görüş ile sağ-sol ortaklığıyla hükümetin kurulmasını istediklerini ifade etti.

Yapılan koalisyon görüşmelerinde Groenlinks ile anlaşma sağlanmaması nedeniyle ChristenUnie ve PvdA’nın diğer iki opsiyon olarak görüldüğü aktarıldı. Ancak PvdA ısrarla yeni hükümette yer almayacaklarını belirtmesi, gözleri CU’ya çevirdi. CU lideri Gert-Jan Segers ise koalisyonda yer almaya sıcak baktıklarını açıkladı.

SONHABER.EU