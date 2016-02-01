Hollanda’da sahte boşanmalar revaçta !

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Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken derneğinden Henk van Dijkhuizen, ” resmiyette boşanıp birlikte yaşamaya devam eden ve bunu devlete bildirmeyen kişiler yaklaşık 10 bin euroya kadar kar edebiliyor. Yapılan yolsuzlukların genelde açığa çıkmadığını görüyoruz. Sırf geçtiğimiz yıl yapılan incelemeye göre 300 kişinin sahte boşandığını ortaya çıkardık” açıklamasında bulundu.

Yetkililer yapılan bu yolsuzluk yöntemini kontrol etmenin ve ortaya çıkarmanın oldukça zor olduğundan şikayetçi. Boşanmış çiftlerin görüşmelerinde sakınca görülmediği için aynı evde kalıp kalmadıklarını delillerle tespit etmenin mümkün olmadığından yakınan yetkililer, ” artık bu suçu işleyenlere karşı hep birlikte savaş vermeliyiz ” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan inceleme müfettişleri, ” genelde anonim olarak bize ihbarlar geliyor. Bunları değerlendirip yapılan yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evde kullanılan su ve elektrik gibi temel ihtiyaçları da dikkate alarak belirlemelerimizi yapıyoruz. Sahte boşanmalar artık zirveye ulaştığından dolayı çalışmalarımızı sıkılaştırmaya karar verdik ” dedi.

PvdA Milletvekili Henk Nijboer, ” bu insanlar devletin tanıdığı haklardan haksız yere faydalanarak vatandaşın parasını yiyor. Artık buna son verilmelidir” sözlerine yer verdi.

CDA Milletvekili Pieter Omtzigt ise, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan 13 milyon euroluk bütçe ile bu tür yolsuzlukların verdiği zararı kapatabileceklerini belirterek, ” daha sert yaklaşımlarla yolsuzluğun önüne geçilmeli. Kontroller artırılmalıdır ” ifadesini kullandı.

Resmiyette boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden ve devletin sunduğu kira, sağlık sigortası ve çocuk bakım yardımı gibi imkanlardan faydalanan kişilerle sonuna kadar mücadele edileceği bildirildi.

SONHABER.EU