Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da siyasi partiler anayasayı çiğniyor

Yapılan araştırma sonucuna göre Hollandalı siyasiler anayasayı çiğneyerek demokrasiye ve hukuk devleti anlayışına zarar veriyor.

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Hollanda’da siyasi partiler anayasayı çiğniyor

Hollanda’da siyasi partilerin seçim programında yer alan vaadlerin çoğunun anayasaya ve hukuk devletine aykırı olduğu belirtildi.

Nederlandse orde van advocaten (NOvA) tarafından oluşturulan bir komitede yer alan profesörlerin yaptığı incelemeler sonucu siyasyi partilerin seçim vaadlerinin Hollanda anayasasına aykırı olduğuna karar verdi.

Özellikle PVV partisinin hükümeti oluştursa bile vaadlerini yerine getirmesinin imkansız olduğuna değinen komite üyeleri, hukuk devletini ve demokrasiyi zedeleyecek vaadlerde bulunan partileri eleştirdi.

NOvA 4 yıl önce yapılan seçimlerdeki vaadleri de incelediklerini ve günümüzde uygulanan siyasi anlayışın Hollanda hukuk devleti ve anayasasına uygun olmadığını ifade etti.

Hollanda’da siyasi partilerin seçim programında yer alan vaadlerin çoğunun anayasaya ve hukuk devletine aykırı olduğu belirtildi.

SONHABER.EU

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