Hollanda’da yeni kabineye girecek isimler belli oldu

Hollanda’da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyon için üzerinde uzlaşılan yeni kabineye girecek aday isimler belli oldu.

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Foto: Twitter Alexander Bakker

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri bir araya gelerek yeni kabine için aday isimleri belirledi.

VVD Lideri Mark Rutte’nin başbakanlık, diğer 3 partiden belirlenen isimlerin ise başbakan yardımcılığı yapacağı yeni hükümette, toplam 15 bakan ve 8 devlet müsteşarı görev yapacak.

Liderlerin üzerinde uzlaşmaya vardığı kabinede, VVD 5 bakan ve 3 müsteşarlık, CDA 4 bakan ve 2 müsteşarlık, D66 4 bakan ve 2 müsteşarlık, CU ise 2 bakan ve 1 müsteşarlık alacak.

Rutte’nin adaylar ile yapacağı görüşmeler sonrasında yeni kabine üyeleri, 26 Ekim’de Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek yemin edecek.

Hollanda’da 15 Mart’taki genel seçimden 209 gün sonra yeni hükümeti kurma çalışmalarında, üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü açıklanmıştı.

Son seçimlerde, VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazanmıştı.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

AA