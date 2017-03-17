Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da yeni kabineye girecek isimler belli oldu

Hollanda’da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyon için üzerinde uzlaşılan yeni kabineye girecek aday isimler belli oldu.

A+A-

Hollanda’da yeni kabineye girecek isimler belli oldu

Foto: Twitter Alexander Bakker

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri bir araya gelerek yeni kabine için aday isimleri belirledi.

VVD Lideri Mark Rutte’nin başbakanlık, diğer 3 partiden belirlenen isimlerin ise başbakan yardımcılığı yapacağı yeni hükümette, toplam 15 bakan ve 8 devlet müsteşarı görev yapacak.

Liderlerin üzerinde uzlaşmaya vardığı kabinede, VVD 5 bakan ve 3 müsteşarlık, CDA 4 bakan ve 2 müsteşarlık, D66 4 bakan ve 2 müsteşarlık, CU ise 2 bakan ve 1 müsteşarlık alacak.

Rutte’nin adaylar ile yapacağı görüşmeler sonrasında yeni kabine üyeleri, 26 Ekim’de Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek yemin edecek.

Hollanda’da 15 Mart’taki genel seçimden 209 gün sonra yeni hükümeti kurma çalışmalarında, üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü açıklanmıştı.

Son seçimlerde, VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 19, Demokrat 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14, Yeşil Sol (GL) 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkı kazanmıştı.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Merkel’in Türkiye inadı AB’de sökmedi Merkel’in Türkiye inadı AB’d...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemediğini belir...

Almanya’da hükümet kurma çalışmaları başladı Almanya’da hükümet kurma çalışmala...

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında hükümetin kurulmasına ilişkin ön görüşme...

‘Hollanda koalisyon protokolü taslağında ırkçı Wilders’in hayaleti dolaşıyor’ ‘Hollanda koalisyon protokolü tasl...

YTB Başkanı Köse, Hollanda'da seçimlerden 209 gün sonra kurulan koalisyona ilişkin, "Hollanda koalisyon protokolü taslağında ırkçı Wild...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da yeni kabineye girecek isimler belli oldu Hollanda’da yeni ka...

Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyon i...

Berlin Büyükelçisi Aydın Türk STK’leri ziyaret etti Berlin Büyükelçisi Aydın ...

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Maalesef so...

NS’den yeni uygulama NS’den yeni uygulam...

Hollanda Demiryolları NS'in OV chip kartında bakiye olmadan ...

YPG üniformalı ABD askerlerini görüntüleyen Hollandalı gazeteci tartaklandı YPG üniformalı ABD askerl...

Hollandalı savaş muhabiri Hans Jaap Melissen, Rakka'da YPG'l...

PKK’dan Avrupalı Türklere küstah tehdit PKK’dan Avrupalı Tü...

Hollanda merkezli PKK yayın organı ANF'de yayınladığı bildir...

Erasmus Universitesi binalarından biri boşaltıldı Erasmus Universitesi bina...

Rotterdam Erasmus Üniversitesi çok katlı binalarından biri ç...

Türkleri köpekle arayan Avusturya’ya misilleme Türkleri köpekle arayan A...

Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden yabancı yolcular ...

Hollanda’dan FETÖ’cülere iltica hakkı Hollanda’dan FETÖ&#...

Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından T...

Berlin’in “Küçük İstanbul”u vitrin kararttı Berlin’in “Küçük İs...

Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak da adlandırılan semti Kreu...

Filistinliler İngiltere’den özür bekliyor Filistinliler İngiltere&#...

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı el-Ağa, "İngiltere, İsrai...

VIDEO GALERİ