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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’daki seçimlerde siber saldırı endişesi

Hollanda’da martta yapılacak seçimlere Rus internet korsanlarının müdahalesinden endişe ediliyor

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Hollanda’daki seçimlerde siber saldırı endişesi

Hollandalı yetkililerin, Rus internet korsanlarının mart ayında yapılacak genel seçim sonuçlarını etkileyebilecek siber saldırılar düzenlemesinden endişe duyduğu bildirildi.
Hollanda medyasındaki haberlere göre, Amerikalı güvenlik uzmanları, marttaki seçimlere Rus internet korsanlarının siber saldırı düzenleyebileceği tahminini Hollandalı yetkililere iletti.

Ziyaret için ABD’de bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Hollandalı medya kuruluşu NOS’a yaptığı açıklamada, “Elimizde somut delil yok ama Hollanda hükümeti saldırıya karşı bütün tedbirleri aldı.” diye konuştu.

Koenders, siber saldırı ihtimaline karşı Hollanda hükümetinin alarmda olduğunu söyledi.

Hollanda’daki siyasi partilere siber saldırılara karşı kendilerini nasıl koruyacaklarına dair ilgili kurumlarca özel bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Eski CIA üst düzey analistlerinden Mark Lowenthal, Rus internet korsanlarının Hollandalı ırkçı parti lideri Geert Wilders’a seçimlerde yardım edeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Wilders’ın sosyal huzursuzluk yarattığını, AB karşıtı fikirleriyle birliği baltaladığını ifade eden Lowenthal, “Rusya’ya karşı güçsüz bir hale gelecek olan Avrupa, Vladimir Putin’in çıkarına olacaktır.” demişti.

ABD’de kasım ayında yapılan başkanlık seçimini Rusya’nın siber saldırılarla etkilediği iddia edilmişti.

KAYNAK AA

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