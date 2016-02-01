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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’dan da Türkiye’ye izin çıkmadı

Almanya’nın ardından Hollanda da Türkiye’den gelen siyasilerin ülkede miting yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili Başbakan Rutte sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

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Hollanda’dan da Türkiye’ye izin çıkmadı

UETD tarafından organize edilecek olan referandum etkinliklerine katılacak olan Türk siyasilerin Almanya’da miting yapmasına ve katıldığıkları proğramlarda Türkiye siyasetini yanıstmasına izin vermeyen Almanya’nın ardından Hollanda’dan da veto geldi.

Facebook sayfası üzerinden kısa bir mesaj paylaşan Başbakan Mark Rutte, ” başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz. Türk yetkililerden aldığım bilgiye göre Türkiye’nin Hollanda’da miting organize edeceğini öğrendim. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz ve kesinlikle izin vermeyeceğiz ” sözlerine yer verdi.

11 Mart tarihinde Rotterdam kentinde Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu’nun katılımıyla miting düzenleneceği açıklanmıştı.

Başbakan Rutte’nin paylaştığı mesaj:

SONHABER.EU

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