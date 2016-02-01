Hollanda’dan da Türkiye’ye izin çıkmadı

Almanya’nın ardından Hollanda da Türkiye’den gelen siyasilerin ülkede miting yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili Başbakan Rutte sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
UETD tarafından organize edilecek olan referandum etkinliklerine katılacak olan Türk siyasilerin Almanya’da miting yapmasına ve katıldığıkları proğramlarda Türkiye siyasetini yanıstmasına izin vermeyen Almanya’nın ardından Hollanda’dan da veto geldi.
Facebook sayfası üzerinden kısa bir mesaj paylaşan Başbakan Mark Rutte, ” başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz. Türk yetkililerden aldığım bilgiye göre Türkiye’nin Hollanda’da miting organize edeceğini öğrendim. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz ve kesinlikle izin vermeyeceğiz ” sözlerine yer verdi.
11 Mart tarihinde Rotterdam kentinde Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu’nun katılımıyla miting düzenleneceği açıklanmıştı.
Başbakan Rutte’nin paylaştığı mesaj:
SONHABER.EU
Almanya'nın ardından Hollanda da Türkiye'den gelen siyasiler...
Sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 2 yıll...
Hollanda'da Dordrecht kentinde evinde ölü bulunan 10 yaşında...
Hollandalı kulak burun boğaz uzmanları günümüzde kullanılan ...
Hollanda'da yaklaşan genel seçimler için gönderilen oy pusul...
Hollanda D66 lideri Pechtold'un hayatına son vermek isteyen ...
Hollanda"da Rotterdam Rekenkamer kurulu tarafından yapılan a...
Hollanda'da sosyal medya ağı İnstagram'da orta okul öğrencil...
Batı dünyası her fırsatta sözde İslam'da kadının aşağılandığ...
ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezine göre İslam, mevcut de...