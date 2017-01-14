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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’dan sonra şimdi de Fransa

Geçtiğimiz aylarda Hollanda’da çok tartışılan önergenin şimdi de Fransa da tepkilere neden olduğu belirtildi.

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Hollanda’dan sonra şimdi de Fransa

Ulusal Mecliste geçen ay kabul edilen sağlık yasası değişikliğine göre, yeni yılın başlamasıyla “otomatik organ bağışı” uygulamasına geçildi.

Şimdiye kadar bir kişinin, öldükten sonra organlarının başka birisine nakledilmesi için sağlığında buna ilişkin bildirimde bulunması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ bağışına karşı çıkıldığının resmi kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.

Klasik yöntem kullanılarak kişi dilekçe ile organlarını bağışlamayı reddedebileceği gibi, yeni uygulama sonrası hizmete giren özel internet sitesi aracılığıyla bu prosedürü yerine getirebilecek.

Organların tümü yerine birini bağışlayabilme seçeneği
Yeni yasayla vatandaşların herhangi bir organını bağışlamayı reddedebilmesi imkanı da getirildi. Şimdiye kadar organ bağışı konusunda ayrım yapılamıyordu. Vatandaşlar organ bağışına karar verirken ya tüm vücudunu bağışlıyor ya da tamamen bağışa karşı çıkıp reddedebiliyordu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin organ bağışını yaygınlaştırma amaçlı olduğunu ve değişiklikle bağışın daha kolaylaştığını savunuyor.

Fransa’da, 2015 yılı verilerine göre her üç aileden biri, yakınlarının organlarının bağışlanmasına karşı çıktı.

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