Hollandalı ırkçı lider Kuran-ı Kerim’e dil uzattı!

A+A-

Hollandalı aşırı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, 15 Mart’ta Hollanda’da yapılacak olan genel seçimlerde partisinin başarı ile çıkması halinde Kur’ân-ı kerimi yasaklayacağını ve camileri kapatacağını belirterek, bunu seçim bildirgesine de yazdıklarını söyledi.

KAVGAM YASAKSA KURAN’DA YASAKLANMALI

Hollanda NPO televizyonundan Rick Nieman’ın açıklamalarda bulunan Geert Wilders, İslamcılığın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Hitler’in ‘Kavgam’ kitabının antisemitist nefretlerle dolu olduğu için yasaklandığını, Kur’ân-ı kerimin de Hitler’in kitabından daha antisemitist görüşlere yer verdiğini hatta şiddeti tahrik ettiğini iddia etti.

“Kavgam yasaksa Kur’ân da yasaklanmalı. Bilimsel incelemelerin Kavgam kitabının satışı nasıl yasaksa, Kur’ân da yasaklanmalıdır” diyen Geert Wilders, “Bunu nasıl yapacaksınız?” sorusuna, “Evlerden toplamayacağız. Piyasada satışını yasaklayacağız. Yasağımız sembolik olacak” diye cevap verdi.

2006 yılında kurulan PVV’nin parti tüzüğünde ilk maddenin “Hollanda’dan İslamı temizlemek” olduğunu hatırlatan Geert Wilders yine parti tüzüğünde; “İslam ülkelerinde mülteci kabul edilmemesi”, “Açık yerlerde başörtülü gezmenin yasak edilmesi” ve “Hollanda’nın AB’den çıkarılması” gibi maddelerin olduğunu söyledi. Bu tüzükle Hollandalıların kendisine oy vererek meclise girdiğini söyleyen Geert Wilders, 15 Mart’ta yapılacak parlamento seçimlerinde oylarını artırarak Mecliste daha güçlü bir parti haline geleceklerini iddia etti.

HABER7