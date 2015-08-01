Hollandalı Türklere seslenen Pechtold’a tokat gibi cevap

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15 Mart 2017 genel seçimleri için seçim kampanyalarını hızlandıran siyasi partilerin son günlerde ortaya ilginç demeçleri ve görüntüleri çıkmaya başladı.

Wilders’ın alakası olmadıkları halde herşeyden Müslümanları sorumlu tutması, Başbakan’ın ezana hakareti ve yabancı kökenlilere karşı çirkin tavırlarından sonra şimdi de D66 lideri Alexander Pechtold Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi.

Pechtold Türklere seslendiği mesajında , ” geldiğiniz ülkeyi inkar etmeyin ancak kendi eviniz olan yaşadığınız ülkeyi de inkar etmeyin ” sözlerine yer vermesi bir çok vatandaşı kızdırdı.

Konuyla ilgili ilk açıklama siyasilere verdiği sert cevaplarla bilinen DENK Partisi gençlik kolları başkanı Enes Yiğit’ten geldi.

Enes Yiğit’in facebook üzerinden yayımladığı mesaj:

Beste Alexander/Iskender,

Verloochen je #nieuwe #thuisland niet?

Ik woon hier langer dan jouw kinderen. Ik heb nooit een ander thuisland gehad dan Nederland. Waar heb je het over?

De vraag is: wanneer ga jij mij zien als Nederlander?

Groeten,

Enes Yigit

Voorzitter Jongerenbeweging Oppositie

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