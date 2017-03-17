Hükümet kurulamazsa eski kabine devam edecek

Hollanda’da koalisyon hükümeti kurulamadığı takdirde, yeni hükümete bırakılan bazı konular hakkında seçimden önceki kabinenin karar vereceği açıklandı.
Bakan Kamp yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmelerinden uzun süre sonuç alınamadığı takdirde yeni hükümet için bekletilen bazı dosyaların tekrar değerlendirilip eski kabinenin konularla ilgili karar verebileceğini duyurdu.
Karar verilmesi gerek dosyalarla ilgili bilgi vermeyen Kamp, ” görüşmelerden sonuç çıkmasını ümid ediyoruz. Ancak görüşmeler 6 veya 9 aya kadar sürecek olursa, bekletemeyeceğimiz konular var. Bu nedenle hükümet kurulmadığı sürece eski kabinenin bazı konular hakkında karar verme yetkisi olacaktır ” dedi.
SONHABER.EU
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