İngiltere’de ara seçimden iktidar partisi karlı çıktı

İngiltere’de dün yapılan ara seçimde iktidar partisi, ana muhalefetin elindeki bir milletvekilliğini aldı.

A+A-

Ülkenin kuzeybatısındaki Copeland ile batısındaki Stoke-on-Trent kentlerinde istifalarla boşalan milletvekillikleri için dün yapılan ara seçimlerin sonuçları açıklandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin geleneksel olarak güçlü olduğu kentlerde yapılan seçimlerden, Copeland’takini iktidardaki Muhafazakar Partinin adayı kazanırken, İşçi Partisi Stoke-on-Trent’te koltuğunu korudu.

Copeland’daki seçimle Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti 1982’den bu yana ara seçim kazanan ilk iktidar partisi oldu.

Aşırı sağcı lider seçilemedi

Copeland’da seçimi kazanan Muhafazakar Partili kadın aday Trudy Harrison 13 bin 748 oy alırken, Stoke-on-Trent’te seçimi kazanan İşçi Partili aday Gareth Snell 7 bin 853 oy aldı.

Stoke-on-Trent’te milletvekilli için yarışan aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise Snell’in ardından 5 bin 233 oyla ikinci sırada geldi.

Kaynak AA