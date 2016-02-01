” İsteyen herkes hayatına son verebilir ”

Hollanda D66 lideri Pechtold’un hayatına son vermek isteyen kişilere yardım edilmeli yasasıyla ilgili yaş sınırı getirilmesine gerek olmadığını dile getirmesiyle sarsıldı.
Özellikle CDA, ChristenUnie ve SGP, Pechtold tarafından yapılan açıklamayı ” talihsiz bir yorum ” olarak değerlendirirken, insanların ölümü kendi isteklerine bırakılmasını ” bu intihardan farksız ” olarak değerlendirdi.
SGP lideri Kees van der Staaij attığı tweet ile Pechtold’un açıklamasını eleştirdi. Van de Staaij, bu düşüncenin ülkede intihar sayısını artıracağını belirtti.
Nieuwsuur proğramında 57 yaşında bir adamın artık yaşamak istememesini belirtmesi üzerine Pechtold, ” benim için sakıncası yok. Ölmek isteyenlere 75 yaş sınırını getirmek bana göre zorunlu olmamalı. Daha genç yaşta olan kişiler de hayatına son vermek isteyebilir. Ancak toplum henüz buna hazır değil. Adım adım yavaşça hedefimize ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Pechtold’un bu sözleri ülkede bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
SONHABER.EU
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