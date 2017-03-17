İstifasının ardından yerine gelen isim belli oldu!

Hollanda’da geçici hükümetin Savunma Bakanı Hennis-Plasschaert görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yerine gelen isim ise belli oldu.

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Hollanda’da geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Mali’de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etti.

Hennis-Plasschaert, parlamentoda geç saatlere kadar yaptığı savunmanın sonunda geçen yıl Mali’deki tatbikat sırasında arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki askerin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan konuyla ilgili raporu gördüğünde yanlış ve geç adımlar attığını belirten Hennis-Plasschaert, “Bunun yaşanmasını istemezdim.” dedi.

GENERAL DE İSTİFA ETTİ

Hennis-Plasschert, kendisi ile birlikte Hollanda Silahlı Kuvvetleri Generali Tom Middendorp’un da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

YERİNE GELEN KİŞİ BELLİ OLDU

Hollanda’da, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Klaas Dijkhoff, geçici hükümetin yeni Savunma Bakanı oldu. Hollanda hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert’in görevinden istifa etmesi üzerine, yeni hükümet kurulana kadar Savunma Bakanlığına Dijkhoff’un atandığı bildirildi.

AA