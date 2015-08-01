İşverenler maaşlar için vergiye prim ödemeyecek

Hollanda’da istihdamın artırılması için düşünülen tasarıda vergi dairesinin işverenlerden maaşlar için prim almadığı takdirde daha fazla kişinin çalışabileceği mantığı yürütülüyor.
Groenliks partisi lideri Jesse Klaver’ın FD ve NOS’e yaptığı açıklamalarda, seçim vaadleri arasında düşük maaşlı çalışanların primlerinin vergi tarafından alınmadığı takdirde işverenlerin daha fazla işçi çalıştırabileceğini ve bu sayede işsizliğe çözüm üretilmiş olduğunu ifade etti.
İşverenlere yüklenen primlerde indirim yapıp doğa ve çevre vergisine zam yapılabileceğini aktaran Klaver, bu sayede 27 milyar euro masrafının paylaştırılabileceğini de belirtti.
Klaver, ” biz Hollanda’yı değiştireceğiz ve bunu da memnun olmadığımız vergi sistemini değiştirerek yapacağız ” dedi.
Vergi sisteminde yapmak istediği değişikliklerin içeriğini Klaver’ın Çarşamba akşamı Groningen’de açıklayacağı bildirildi.
SONHABER.EU
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