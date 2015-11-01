Kadınları taciz edenlere hapis cezası

Hollanda’da kadınları rahatsız veya takip eden ve ıslık çalan tacizcilere hapis cezası geliyor.

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PvdA partisinden Milletvekili Ahmed Marcouch Çarşamba günü sunduğu kanun tasarısında kadınları taciz eden kişilere hapis yolunu açacak bir öneride bulundu.

Marcouch, kadınlara ıslık çalan, rahatsız eden veya takip eden tacizcilerin ceza alması için Hollanda ceza kanununa eklenmesini istediği tasarıda bu kişilere para veya 3 aydan başlayan hapis cezası uygulanmasını öneriyor.

Tacizcilerin toplumu ve özellikle kadınların hayatını zindana çevirdikleri için artık cezasız kalmalarına göz yumulmaması gerektiğini savunan Marcouch, kadınların yanı sıra homoseksüelleri de rahatsız veya rencide edenlerle mücadele edileceğini belirtti.

Amsterdam belediyesinin bu uygulamayı çoktan hayata geçirdğini hatırlatan Marcouch, böyle bir uygulaya belediyelerin tek başına karar vermesinin doğru olmadığını bu nedenle yasayı değiştirmek istediğini bildirdi.

Marcouch, bazı semtlerde kadınların tacizcilerden rahatsız oldukları için kıyafet seçimini ona göre yaptıkları ve bunun da özgürlüğü kısıtladığını ifade etti.

SONHABER.EU