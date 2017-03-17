Katalonya krizi Belçika’yı karıştırdı

A+A-

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’ın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a sığınma hakkı verilebileceğine yönelik açıklaması, Belçika siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, resmi haber ajansı Belga’ya yaptığı açıklamada, Puigdemont’un Belçika’dan sığınma hakkının “kesinlikle gündemde olmadığına” işaret ederek “Bakan Francken’den yangına körükle gitmemesini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Flaman Partisinden Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, “Bakan Francken’in açıklamaları hükümetin tutumunu yansıtmıyor. Bu tarz açıklamaların faydalı olduğunu düşünmüyorum.” diye konuştu.

Flaman Hristiyan Demokratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Kris Peeters da “Böyle bir dönemde Katalanların Belçika’ya iltica hakkına ilişkin açıklamalar yapmak mantıklı değil.” dedi.

Katalonya’daki bağımsızlık referandumunun ardından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, “Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya’daki durumu iyi anlıyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Francken, “Carles Puigdemont’un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont’a sığınma hakkı verilebilir.” açıklamasında bulunmuştu.

Francken’in aşırı sağcı N-VA partisi, uzun vadede Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.

Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.

İspanya’dan Katalan siyasetçilere ‘başkaldırı’ suçlaması

İspanya Başsavcısı Maza, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont ve diğer yetkililer hakkında “devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma” suçlamasında bulundu.

Başsavcı Maza, basına yaptığı açıklamada, görevlerinden alınan Puigdemont ve hükümet üyeleriyle ilgili başvurunun Madrid’deki Ulusal Mahkemeye, fiilen görevlerine devam eden Katalonya Parlamento Başkanı Carmen Forcadell ile Divan Kurulu üyeleri hakkındaki başvurunun da Yüksek Mahkemeye yapıldığını belirtti.

“Başkaldırma” için 30, ayaklanma için 15 yıl hapis

Suçlamaların gerekçesini “Katalonya’da son 2 yıldır süregelen kurumsal krizin 27 Ekim’de tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlandırılması” olarak açıklayan Maza, sorumlular hakkında “devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Davaların açılıp açılmayacağına ilgili mahkemeler karar verecek.

Mahkemelere sunulan toplam 235 sayfalık başvuruda Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski hükümetin 12 üyesi, Parlamento Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesinin adları geçiyor.

Başsavcılık, bu kişilerin tutuksuz yargılanması için 6,2 milyon avroluk kefalet talep etti.

İspanya Ceza Yasası’nda, devlete karşı başkaldırma için 30 yıl, ayaklanma için de 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

AA