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Kime oy vereceklerini bilmeyenlere Stemwijzer desteği

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimde kime oy vereceği konusunda kararsız olan vatandaşların başvurduğu Stemwijzer’ın online olacağı açıklandı.

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Kime oy vereceklerini bilmeyenlere Stemwijzer desteği

Seçmenlerin kararsız kaldıklarında Stemwijzer veya Kieskompas gibi sitelerde soruların sorulara verdikleri yanıtların ardından çıkan sonuçlarda kendilerine en yakın düşünceye sahip partiler belirleniyor. Bu sayede kararsız veya fikri olmayan vatandaşların partiler hakkında biraz olsun bilgi sahibi oldukları belirtiliyor.

2012 Yılında yapılan genel seçimde Stemwijzer sitesini 4,8 milyon kişinin ziyaret ettiği bilgisi verildi.

Stemwijzer sitesinin önümüzdeki Pazartesi günü saat 12.00’dan sonra online olacağı aktarıldı. Kieskompas sitesinin ise 11 Şubat tarihinde hizmete açılacağı bildirildi.

SONHABER.EU

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