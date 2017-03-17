Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kır: “Kurban kesimi demokratik bir haktır”

Kurban Bayramına az bir süre kala, Kurban kesimi ile ilgili tartışmalar devam ederken, Saint-Josse Belediyesinin Türk kökenli başkanı Emir Kır, yapılan tartışmalara tepki göstererek, İslam dininin Belçika anayasasında yer aldığına ve kurban kesiminin Müslümanların demokratik hakları olduğuna dikkat çekti.

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Kır: “Kurban kesimi demokratik bir haktır”

Kurban kesiminin Belçika’nın Flaman ve Valon bölgelerinde artık dini vecibelere göre yapılamayacağına dikkat çeken Başkan Kır, Brüksel’de böyle bir durumun henüz söz konusu olmadığını ancak bazı kesimlerin bunun için uğraştıklarının altını çizdi.

“Artık Müslümanları terörist gibi görüyorlar”

İHA muhabirine verdiği özel röportajda, kurbanla ilgili yıllardır bir sıkıntı olduğunu diyerek sözlerine başlayan Başkan Emir Kır, “Önceki yıllarda, kurban atıklarından dolayı bunu engellemeye çalışan zihniyetler ortaya çıktı. Buna çözümler ürettik. Özellikle Brüksel Başkent bölgesinde bakanlık dönemimde bunlara ciddi çözümler ürettik. Şimdi de hayvanları koruma dernekleri, aşırı milliyetçi partilerle, bunu yasaklamak için çok ciddi önlemler aldı. Flaman bölgesinde yasaklandı, Valon bölgesinde yasaklandı. Bizim bölgemizde henüz bu yasak olmadı ama maalesef kötü bir hava esiyor bu günlerde. Günümüzde terörü kullanıp, maalesef Müslümanları teröristlerle aynı şekilde görmeye çalışanlar çoğalıyor. Bu fırsatı bazıları kullanıp, Müslümanların hayvanları da acımasız bir şekilde öldürdüğünü iddia ediyorlar. Halbuki Müslüman temsilcilerle defalarca görüştük. Hayvanlara eziyet yapmadan, bu kurbanı en iyi şekilde yaptıklarını anlatıyorlar, duyuyoruz ve biliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yargıya intikal edecek”

Yasakcı zihniyete karşı, Müslümanların ellerini ve kollarını bağlamadıklarına dikkat çeken Başkan Kır, “Hepsi şu an büyük bir mücadele veriyor Belçika’da. Bugün bildiğimiz gibi anayasal haklarını kullanacaklar. İslam dini, diğer dinler gibi anayasada var olan bir din ve dini vecibelerini Müslümanların yerine getirebilmeleri lazım. Anayasa bunu ön görüyor ama maalesef burada hayvanları korumak adına bunu engellemeye çalışan zihniyetler var. Bu bağlamanda yargıya bir dosya intikal edecek ve eminim ki, yargı anayasanın yasaların üstünde olduğunu bir kez daha hatırlatacak ve tekrar bu konu gündeme gelecek.” dedi.

“Müslümanların demokratik hakkı”

Başkan Kır, “Bizim burada özellikle vurgulamaya çalıştığımız şu. Müslümanların demokratik hakları var. Süreç ne kadar zor olsa, Müslümanlar haklarını savunabilmeli. Biz siyasiler ise buna adil bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Saint-Josse Belediye Başkanı olarak Müslümanları temsil eden altı camiyle birlikte sürekli çalışmalar yapıyoruz. Onlarsa Müslümanların güzel bir imajını hatırlatmak için bu yıl Kurban Bayramı’nda güzel bir birliktelik ortaya koyacaklar.” diye konuştu.

Cafer Yıldırımer

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