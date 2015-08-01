Kırmızı kalemle verilecek, ellle sayılacak ama…

Yaklaşan 15 Mart Genel seçimlerinde Hollanda’nın nasıl oy kullanacağı, oyların nasıl sayılacağı kafaları karştırmaya devam ediyor.

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Hollanda Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi WEB sitesinde eskiden olduğu gibi yine oy pusulalarının kırmızı kalemle işaretlenerek sandıklara atılacağı yazıyor.

Daha önce bir kaç seçim dijital sistemle oy kullanuılan Hollanda’da dijital sistemden vazgeçilmesi, güvenlik açısından iptal edildi.

Daha önce ABD’de yaşanan spekülasyonların, ( seçimlerin kaderinin müdahele edilerek değiştirilmiş olma ihtimali ) Hollanda’da yaşanmaması için klssik oy verme işlemine dönüldü.

Bu yüzden, bir süre önce oy sayma işlemi için görev almak isteyenler için bir bildiri yayınlanmıştı.

Öte yandan, oy verme işlemi klasik usullerle olsa bile her partiden bir sandık görevlisi olup olmayacağı henüz netlik kazanmadığından, “ Ya istenmeyen bir partiye verilen oylar yok ve ya geçersiz sayılırsa ne olacak “ sorusunu akla getiriyor.

Özellikle DENK gibi küçük partilerin oy sayma işlemi hakkında ne düşüdükleri, nasıl bir önlem alacakları merak konusu oldu.

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