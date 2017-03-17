Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıyoruz ”

Hollanda’da yaklaşık üç hafta daha koalisyon görüşmeleri devam ettiği takdirde 40 yıllık rekorun kırılacağı belirtilirken, görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildirildi.

A+A-

” Koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıyoruz ”

Koalisyon görüşmelerinin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan D66 lideri Alexander Pechtold, ” Görüşmelerde sona yaklaşıyoruz. Ancak daha yapılması gerekenler var ” dedi. Görüşmelerin içeriği hakkında bilgi veremeyeceğini aktaran Pechtold, şu ana kadar olumlu geçtiğine değinerek en kısa zamanda görüşmelerin tamamlanacağı sinyalini verdi.

Görüşmeler 9 Ekim tarihine kadar tamamlanmadığı takdirde 1977 yılında Van Agt kabinesinin 208 günde hükümet kurma rekorunun egale edileceği belirtildi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
” Köln’de PKK terör festivali, şehitlere ve ailelerine hakarettir ” ” Köln’de PKK terör festival...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “ Köln’de düzenlenecek resmî izinli PKK terör festivali, şehitlere v...

“İsrail yarım asırlık işgal girişimlerine biran önce son vermelidir” “İsrail yarım asırlık işgal girişimlerin...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) İs...

Yeni hedefi İslami dernekler Yeni hedefi İslami dernekler

Avusturya Dışisleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz'un Genel Başkanı olduğu aşırı sağcı parti gibi hareket etmeye başlayan ÖVP, şiddet su...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Kruidvat mağazası yaptığı duyuruda 10 Haziran-12 Eylül tarih...

Hollanda mahkemesinden ” Türklere ayrımcılık yapılıyor ” kararı Hollanda mahkemesinden &#...

Hollanda'da belediyenin sadece ödenek alan Türklerin, yurtdı...

Sigorta firmaları: Doğal afetlerin şiddeti artacak Sigorta firmaları: Doğal ...

Hollanda'da 2016 yılında tenis topu büyüklüğündeki dolu ve b...

” Koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıyoruz ” ” Koalisyon görüşme...

Hollanda'da yaklaşık üç hafta daha koalisyon görüşmeleri dev...

Savunma Bakanlığı’nın giriş-çıkışları kapatıldı Savunma Bakanlığı’n...

Hollanda'da çalışma şartlarından memnun olmayan askerler Den...

” Köln’de PKK terör festivali, şehitlere ve ailelerine hakarettir ” ” Köln’de PKK...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

Hollanda’da Camilerin güvenliği cemaate emanet Hollanda’da Camiler...

Hollanda'da Cami saldırılarında ciddi artış yaşanmasının ard...

Ekonomi büyüyor ama maaşlar geriden geliyor Ekonomi büyüyor ama maaşl...

Hollanda'da Rabobank ekonomistleri ekonomide yaşanan olumlu ...

Almanya’da Sebastian fırtınasından 3 kişi hayatını kaybetti Almanya’da Sebastian fırt...

Almanya’da meydana gelen Sebastian fırtınasında en az 3 kişi...

Belçika Mahkemesinden skandal PKK kararı Belçika Mahkemesinden ska...

Belçika basınında yer alan haberde, mahkemede PKK terör örgü...

VIDEO GALERİ