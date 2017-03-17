” Koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıyoruz ”

Hollanda’da yaklaşık üç hafta daha koalisyon görüşmeleri devam ettiği takdirde 40 yıllık rekorun kırılacağı belirtilirken, görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildirildi.
Koalisyon görüşmelerinin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan D66 lideri Alexander Pechtold, ” Görüşmelerde sona yaklaşıyoruz. Ancak daha yapılması gerekenler var ” dedi. Görüşmelerin içeriği hakkında bilgi veremeyeceğini aktaran Pechtold, şu ana kadar olumlu geçtiğine değinerek en kısa zamanda görüşmelerin tamamlanacağı sinyalini verdi.
Görüşmeler 9 Ekim tarihine kadar tamamlanmadığı takdirde 1977 yılında Van Agt kabinesinin 208 günde hükümet kurma rekorunun egale edileceği belirtildi.
SONHABER.EU
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