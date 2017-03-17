” Köln’de PKK terör festivali, şehitlere ve ailelerine hakarettir ”

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sözde “Uluslararası Kürt Kültür Festivali” adı altında cumartesi günü Köln’de düzenlenecek olan etkinlik münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Alman Hükûmeti bir yandan PKK’ya destek verdiği iddialarını reddederken, bir yandan da PKK Almanya çatı kuruluşu NAV-DEM üzerinden cumartesi günü Köln’de bir propaganda etkinliği düzenleyecek. Üstelik bu etkinliklerde PKK’nın Türkiye’de yürüttüğü terör faaliyetlerine militan toplanmaktadır.” diyen Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar bu ilk olmasa da Alman Hükûmeti’nin PKK terör örgütünü hiçbir şekilde engellemeyerek, Türkiye’deki şehitleri ve şehit ailelerini yok sayan bu saygısız tutumuna şahit olmak vicdanları derinden yaralamaktadır. PKK yarın (cumartesi) Köln’de bir etkinlik düzenleyecek. Resmiyette etkinliğin düzenleyicisi, Alman güvenlik makamlarınca da çok iyi bilindiği üzere, PKK örgüt şemasında yer alan ve Almanya’daki PKK derneklerinin çatı kuruluşu olan NAV-DEM (bkz. 2016 Almanya Anayasayı Koruma Dairesi ‘İç İstihbarat’ Raporu, s. 221). Anayasayı Koruma Dairesi güncel raporuna göre; bu çatı örgüt, PKK’nın bütün büyük çaplı mitinglerini düzenlemektedir. Alman Federal Yüksek Mahkemesi tarafından NAV-DEM’in, ‘yöneticileri sadece PKK yöneticilerinin direktiflerine göre hareket eden’ (s. 244) PKK’ya tam bağlı bir örgüt olduğu tespit edilmiştir.

Cumartesi günü düzenlenecek söz konusu etkinlikte, sözde ‘devlet terörü’ ve terör örgütü elebaşı Öcalan’ın ‘suçlu gibi gösterilmesi’ protesto edilecek ve ‘Kürdistan’daki devrime ses verilecek.’ Polislerin gözleri önünde teröristlerin kahramanlaştırılmasıyla ve PKK için para toplanmasıyla yetinilmeyecek, ayrıca genç insanlarla birebir irtibat sağlanarak bunlar örgüte kazandırılıp daha sonra terörist olarak eğitilecekler.

Bu son durum da göstermektedir ki; Alman Hükûmeti’nin PKK ile mücadele ettiği iddiası laftan öteye geçmemekte ve PKK yasağı sadece kâğıt üzerinde kalmaktadır. Alman Hükûmeti, bu tutumuyla teröre karşı mücadelede güvenilir bir partner olmadığını bir kez daha göstererek Almanya-Türkiye ilişkilerini derin bir şekilde yaralamaktadır. Tüm bunlara Alman basınında PKK’ya hiç eleştirel yaklaşılmaması da eklenince; PKK, Almanya’nın NATO partneri olan Türkiye’ye karşı yürüttüğü terör faaliyetlerine Almanya topraklarında özgürce destek sağlayabilmektedir.”