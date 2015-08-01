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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kuzu: Rutte herkesin başbakanı değil

Bu sabah Hollanda’nın resmi TV kanallarından NOS’e bir demeç veren Tunahan Kuzu Başbakan Rutte’ye yüklendi.

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Kuzu: Rutte herkesin başbakanı değil

DENK Partisi lideri ve kurucusu Kuzu, Başbakan Rutte’nin tüm Hollandalıların Başbakanı olmadığını söyledi.

Demecinde D66 Lideri Alexander Pechtold’a da gönderme yapan Kuzu’nun sözleri, genel seçimlere 14 gün kala siyaset arenasında çok konuşulacak konular arasına girdi.

Kuzu’nun VVD Lideri ve Başbakan Rutte ve D66 Lideri Pechtold hakkında söylediği demeci izlemek için:

©SONHABER.EU

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