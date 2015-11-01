Fransa’daki Ulusal Cephe’nin Başkanı Le Pen, ”AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor.” dedi.
Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ”Avrupa Birliği (AB) öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm branşlarda başarısızlığa uğradı. Ekonomik olarak büyüme oldukça yavaş. Sosyal olarak işsizlik ve yoksulluk çok yüksek. Güvenlik konusunda AB kendi sınırlarını korumaktan aciz terörizme bile bizi karşı koruyamıyor.” dedi.
“Egemenliklerimizi AB’den geri isteyeceğiz”
Fransa’nın AB üyeliğinin geleceği konusuna da değinen Le Pen, ”Sınırlar, para, ekonomi ve yargıdan oluşan konulardaki egemenliklerimizi AB’den geri isteyeceğiz. AB ‘evet’ derse o zaman milletlerden oluşan tek Avrupa’yı kurarız. Ya da hayır derse ben o zaman Fransızlara AB’den çıkmak zorunda olduğumuzu anlatır ve bunu oylatırım” ifadesini kullandı.
Le Pen, Koblenz’te kendileri protesto edenler hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, ”Bunlar hep aynı; aşırı solcular. Bu insanlar demokrasiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Herkesin özgürce konuşması demokrasiye aittir. Bizi yüzlerce polisin korumasını siz normal mi buluyorsunuz? Geert Wilders (Hollanda), Ulusal Cephe ve AfD (Almanya için Alternatif Partisi) başkası konuşmasın diye hiçbir zaman protestoda bulunmadı. Biz demokratlarız.” değerlendirmesinde bulundu.
KAYNAK AA
DENK Partisi’ne katılması da, ayrılması da gündem olan S...
ABD Başkanı Trump'ı protesto amacıyla Washington'da düzenlen...
Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisi ikinci turunda F...
Suriye’deki çatışmaların durdurulması için Türkiye ve Rusya’...
Hollanda Başbakanı Rutte, sadece yabancılardan değil Holland...
Fransa’daki Ulusal Cephe'nin Başkanı Le Pen, ''AB öldü ama h...
PKK terör örgütü yandaşları, Alperen Ocakları Münih Şubesine...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 10-15 el silah sesi duyulduğu...
İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad ...
8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongre...