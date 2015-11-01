Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Le Pen: AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor

Fransa’daki Ulusal Cephe’nin Başkanı Le Pen, ”AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor.” dedi.

A+A-

Le Pen: AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor

Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ”Avrupa Birliği (AB) öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm branşlarda başarısızlığa uğradı. Ekonomik olarak büyüme oldukça yavaş. Sosyal olarak işsizlik ve yoksulluk çok yüksek. Güvenlik konusunda AB kendi sınırlarını korumaktan aciz terörizme bile bizi karşı koruyamıyor.” dedi.

“Egemenliklerimizi AB’den geri isteyeceğiz”

Fransa’nın AB üyeliğinin geleceği konusuna da değinen Le Pen, ”Sınırlar, para, ekonomi ve yargıdan oluşan konulardaki egemenliklerimizi AB’den geri isteyeceğiz. AB ‘evet’ derse o zaman milletlerden oluşan tek Avrupa’yı kurarız. Ya da hayır derse ben o zaman Fransızlara AB’den çıkmak zorunda olduğumuzu anlatır ve bunu oylatırım” ifadesini kullandı.

Le Pen, Koblenz’te kendileri protesto edenler hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, ”Bunlar hep aynı; aşırı solcular. Bu insanlar demokrasiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Herkesin özgürce konuşması demokrasiye aittir. Bizi yüzlerce polisin korumasını siz normal mi buluyorsunuz? Geert Wilders (Hollanda), Ulusal Cephe ve AfD (Almanya için Alternatif Partisi) başkası konuşmasın diye hiçbir zaman protestoda bulunmadı. Biz demokratlarız.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Rutte: Ya sev ya terk et! Rutte: Ya sev ya terk et!

Hollanda Başbakanı Rutte, sadece yabancılardan değil Hollandalılardan da kurallara uymayacakların ülkeyi terk etmesini istedi....

Merkel Türkiye’yi ziyaret edecek Merkel Türkiye’yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şubat ayının ilk haftasında Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacak....

Diyanet-Asscher görüşmesinin detayları açıklandı Diyanet-Asscher görüşmesinin detayları a...

Hollanda Diyanet Vakfı ile Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher görüşmesinde kurumun imamlar ve finans konularıyla ilgili ba...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
DENK Sylvana’dan 30 bin Avro istiyor DENK Sylvana’dan 30 bin A...

DENK Partisi’ne katılması da, ayrılması da gündem olan S...

ABD’deki ‘Kadınlar Yürüyüşü’ne dünyadan destek ABD’deki ‘Kad...

ABD Başkanı Trump'ı protesto amacıyla Washington'da düzenlen...

Ergi Kırkın Avustralya Açık’tan elendi Ergi Kırkın Avustralya Aç...

Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisi ikinci turunda F...

Suriye konulu Astana toplantısı başladı Suriye konulu Astana topl...

Suriye’deki çatışmaların durdurulması için Türkiye ve Rusya’...

Rutte: Ya sev ya terk et! Rutte: Ya sev ya terk et!

Hollanda Başbakanı Rutte, sadece yabancılardan değil Holland...

Le Pen: AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor Le Pen: AB öldü ama henüz...

Fransa’daki Ulusal Cephe'nin Başkanı Le Pen, ''AB öldü ama h...

PKK, Münih Alperen Ocaklarına saldırdı PKK, Münih Alperen Ocakla...

PKK terör örgütü yandaşları, Alperen Ocakları Münih Şubesine...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çatışma İstanbul Emniyet Müdürlüğ...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 10-15 el silah sesi duyulduğu...

İngiltere’de Müslümanlarla ilgili yanlış haberlere karşı mücadele İngiltere’de Müslüm...

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad ...

Donald Trump resmen ABD Başkanı Donald Trump resmen ABD B...

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongre...

VIDEO GALERİ