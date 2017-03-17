Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Cipras ile görüştü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

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ATİNA (AA) – Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Almanya’daki genel seçim sonuçlarının, Avro Grubu’nda Yunanistan’ın borç yükünün hafifletilmesine yönelik aldıkları kararları etkilemeyeceğini tahmin ettiğini belirterek, “Tek bir ülke Avro Grubu’nda alınan kararları değiştirmez.” dedi.

Dijsselbloem, Atina ziyareti kapsamında Yunan mevkidaşı Efklidis Çakalotos ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan ve Yunan halkının mali kriz boyunca zorlu bir yoldan geçtiğini ifade eden Jeroen Dijsselbloem, “Ancak şu an bulunduğumuz noktada, Yunan ekonomisine bakış değişti. Yunan ekonomisinde güven geri geldi. Yatırımcılarla ve yetkililerle görüştüğümde bunu görüyorum.” diye konuştu.

Dijsselbloem, ülkenin, kreditörleriyle kurtarma paketi programında son aşamaya geldiğini anımsatarak, son kredi dilimi için sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Almanya’da dün gerçekleşen seçimlerin kreditörler ve Yunanistan arasındaki müzakerelere etkisine ilişkin soru üzerine Dijsselbloem, “Tahminim, Almanya’daki seçimler, Avro Grubu’nda Yunanistan’ın borç yükünün hafifletilmesine yönelik aldığımız kararları etkilemez. Tek bir ülke Avro Grubu’nda alınan kararları değiştirmez.” ifadelerini kullandı.

– “Kendi ayakları üzerinde durabilmek için gerekli önlemleri almayı hedefledik”

Yunanistan Maliye Bakanı Çakalotos da ülkesinin, kurtarma programından çıkarak kendi ayakları üzerinde durabilmek için gerekli önlemleri almayı hedeflediğini söyledi.

Temmuz ayında piyasalardan borçlanmak için ilk testi başarıyla atlattıklarını belirten Çakalotos, “Ağustos 2018’de kurtarma paketi programı bitene kadar birkaç kez daha piyasalardan borçlanarak denemelerde bulunacağız.” dedi.