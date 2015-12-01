Merkel Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti!

Yarından sonra Türkiye’ye resmi bir ziyaret için gidecek olan Almanya Başbakanı Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti.

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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesin konuşan Kılıçdaroğlu, Merkel’in ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işine yarayacağını iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun, “Merkel, gelmese daha mı iyi olur?” sorusuna ; “Bu, ziyareti hangi amaçla yaptığına bağlı. Bunu biz bilmiyoruz. Bizim için sonuçta Erdoğan’ın desteği nereden aldığının bir anlamı yok. Bu ister Merkel ister Putin ya da Trump olsun” ifadelerini kullandı.

“Merkel başkanlık sistemine tavır mı almalı?” sorusuna ise , “Belki, Türkiye’nin demokratik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini ve güçler ayrılığının en önemli demokratik standart olduğunu söyleyebilir” diye konuşan Kılıçdaroğlu, Merkel konusunda hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi.

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