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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Müslüman Türk başbakan önerisinde karar belli oldu

Romanya’da, genel seçimden galip ayrılan PSD’nin, Tatar Türkü Sevil Shhaideh’nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından reddedildi.

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Müslüman Türk başbakan önerisinde karar belli oldu

Romanya’da, 11 Aralık’ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh’nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedildi.

Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh’nin “başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını” ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD’ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu.

PSD’nin lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh’yi önerdiğini duyurmuştu.

Romanya basınında Dragnea’nın önerisi son dakika olarak duyurulmuş, Sevil Shhaideh’nin göreve getirilmesi durumunda Romanya’da ilk kez hem kadın hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir başbakan olacağı yorumları yapılmıştı.

Tarih profesörü Kemal Karpat’ın akrabası olan Sevil Shhaideh, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekili seçiminde oyların yüzde 45,47’sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçiminde de yüzde 45,67 oyla 67 senatörü meclise göndermişti.

Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise mecliste 69 milletvekili ve 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu.

Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) ise seçimde 20 milletvekili ve 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea sonuçların açıklanmasının ardından ALDE ile koalisyon kuracaklarını açıklamıştı.

Romanya’da 2000 yılında Alman azınlığın yaşadığı Sibiu kentinin belediye başkanı seçilen Iohannis, 2002-2013 yılları arasında “Romanya’daki Almanların Demokratik Forumu” başkanlığını yürütmüştü. Alman kökenli Iohannis, 2014 yılında Ulusal Liberal Partinin liderliğini üstlenmiş ve 16 Kasım 2014’te, Romanya’nın etnik azınlık mensubu ilk cumhurbaşkanı seçilmişti.

KAYNAK AA

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