” Müslümanlar ve Türkler mutlaka oylarını kullansın ”

Yeneroğlu: Göçmenlerin ve Müslümanların geleceği adına olumlu olması için, başta Türkiye kökenliler olmak üzere Fransa’daki tüm seçmenleri, oy kullanarak siyasette varlık göstermeye davet ediyorum.

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Yeneroğlu: “Toplumsal ve hukuki talepler, siyasal arenada etkin olduğunda karşılanabilir”

11 Haziran’da Fransız halkı, genel seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti. 18 Haziran’daki ikinci tur öncesi sonuçları değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Fransa’da 6 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ve 315 bini Fransız pasaportuna sahip 650 bin vatandaşımız olduğu düşünülürse, bu kesimin; siyasi gücünü sandığa yansıtarak taleplerine kulak verecek isimleri meclise taşıması elzemdir.” dedi. Yeneroğlu şunları kaydetti:

“Fransa’da; 11 Haziran’da genel seçimlerin ilk turu yapıldı. Bu turda yüzde 50 oy oranına ulaşan bir parti olmadığı için, yüzde 12,5 ve üzeri oy alanlar; 18 Haziran’da meclisteki 577 sandalye için ikinci turda yarışacak. İlk tur sonuçlarına göre; Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ve ittifak yaptığı Demokrasi Hareketi (MODEM) yaklaşık yüzde 31, Cumhuriyetçiler (LR) öncülüğündeki merkez sağ ittifakı yaklaşık yüzde 18, Le Pen’in lideri olduğu aşırı sağcı Ulusal Cephe(FN) yaklaşık yüzde 13 oy oranına ulaştı.

Pazar günü yapılacak ikinci tur ise ülkede yaşayan göçmen ve Müslümanların siyasal taleplerinin sandığa yansıması açısından yeni bir fırsat sunuyor. Ülkede 6 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ve 315 bini Fransız pasaportuna sahip 650 bin vatandaşımız olduğu düşünüldüğünde, ne denli büyük bir kitlenin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu kesimin, siyasi gücünü sandığa yansıtarak menfaat ve taleplerine kulak verecek isimleri meclise taşıması elzemdir.

Eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği, ayrımcılık ve başörtüsü yasağı ile etkin mücadele gibi toplumsal ve hukuki talepler; ancak siyasal arenada etkin olunduğunda, çoğulcu toplumun güçlendirilmesiyle karşılanabilir.

Öte yandan aşırı sağı temsil eden bir partinin, Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminde son tura kalma başarısı göstermesinin ardından, 11 Haziran’da da ciddi manada varlık göstermesi; ırkçı söylemlerin Fransız halkı tarafından ne kadar kabul edildiğini ortaya koyuyor. Ancak yükselişe geçen ve siyaset sahnesinde hayat bulan bu tip aşırı akımlara cevap sandıkta verilmelidir.

Bu bağlamda 18 Haziran’da neticenin; göçmenlerin ve Müslümanların geleceği adına olumlu olması için, başta Türkiye kökenliler olmak üzere Fransa’daki tüm seçmenleri, oy kullanarak siyasette varlık göstermeye davet ediyorum.”