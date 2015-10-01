” Mutlaka oyunuzu kullanın ” kampanyası

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Vatandaşı oy kullanmaya teşfik etmeyi planlayan Plasterk, ‘Elke stem telt’ ( her oy geçerlidir) kampanyasını başlattığını duyurdu.

Yapılan bir araştırma sonucuna göre bazı vatandaşların kullandıkları oyun seçimlerde etkili olmadığını veya zaten seslerini kimsenin duymadığını düşündüğü için oy kullanmadıkları ortaya çıktı.

Kamu spotları ve sosyal medya ile bu vatandaşları oy kullanmak için teşfik etmeyi hedeflediklerini belirten Plasterk, özellikle gençlerin seçime katılım göstermesi halinde sonuçlarda etkili olacağını ifade etti.

SONHABER.EU