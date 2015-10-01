Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Mutlaka oyunuzu kullanın ” kampanyası

Oylarının değersiz olduğunu düşünen vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Plasterk ‘her oy geçerlidir’ kampanyasını başlatarak 15 Mart genel seçimde katılımı artırmayı hedefliyor.

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” Mutlaka oyunuzu kullanın ” kampanyası

Vatandaşı oy kullanmaya teşfik etmeyi planlayan Plasterk, ‘Elke stem telt’ ( her oy geçerlidir) kampanyasını başlattığını duyurdu.

Yapılan bir araştırma sonucuna göre bazı vatandaşların kullandıkları oyun seçimlerde etkili olmadığını veya zaten seslerini kimsenin duymadığını düşündüğü için oy kullanmadıkları ortaya çıktı.

Kamu spotları ve sosyal medya ile bu vatandaşları oy kullanmak için teşfik etmeyi hedeflediklerini belirten Plasterk, özellikle gençlerin seçime katılım göstermesi halinde sonuçlarda etkili olacağını ifade etti.

SONHABER.EU

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