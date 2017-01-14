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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ödenek alanlara yeni meslek: tır şoförlüğü

Hollanda’nın Rotterdam kentinde çok sayıda uzun süreli ödenek alan vatandaşların olması sebebiyle tır şoförlüğü mesleğindeki açığın bu kişilerle kapatılması gündemde.

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Ödenek alanlara yeni meslek: tır şoförlüğü

Leefbaar Rotterdam partisinden Belediye meclis üyesi İngeborg Hoogveld, ”ülkede tır şoförü açığı var ve buna karşın Rotterdam’da 39 bin çalışabilecek halde olan ödenekliler var. Herkes bu işi yapamaz onun farkındayım ama en azından aralarından tır şoförlüğü yapabilecek bin kişi çıkabilir. Bu sayede ödenek alanların sayısını azaltmış oluruz ve meslekteki açığıda kapatmış oluruz ” ifadesiyle, ödenek alanların bir an önce işe yönlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

Hoogveld, bazı sektörlerde ödenek alanları işe almak istemeyen firmaların olduğunu, bunu anlayabildiğini ancak belediyenin garantör olacağından bu kişilerle sorun yaşadıklarında belediyenin devreye girip müdahele etmesi durumunda işverenlerin mağdur olmayacağını savundu.

Ödenek alanların sayısının oldukça fazla olmasına dikkat çeken Hoogveld, ” bu kişilerin arasında hiç çalışmak istemeyenler de var bunlara karşı yaptırımlar uygulanmalı. Eğer belediye olarak bu konuda çözümler üretmezsek ödenek alanları işe yönlendirmemiz zorlaşacak” sözlerine yer verdi.

Hoogveld’in belediye meclisine sunduğu önerge ve sorularla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SONHABER.EU

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