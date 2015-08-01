” Polis devletin para kazanması için ceza kesemez ”

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polisin kestiği cezalarla ilgili yapılan tartışmalara son noktayı koydu.
Geçtiğimiz aylarda devlet bütçesinde oluşan açığın kapatılması için Adalet ve Güvenlik Bakanlığının polislere daha fazla ceza kesmeleri gerektiği yönünde görev verdiği basında yer almış ancak bugüne kadar konuyla ilgili net bir açıklama yapılmamıştı.
Ceza keserek vatandaşın sırtından para kazanmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifafe eden Bakan Ad van der Steur, ” devlet hazinesini düşünerek polislerin vatandaşlara keyfi ceza kesmeleri doğru bir yaklaşım değil. Polislerimizden böyle bir beklentimiz yok. Ceza keserken adil olmalarını, kurunun yanında yaşın da yanmasını istemediğimizi belirttik ” dedi.
Salı günü yapılan açıklamada ise geçtiğimiz yıl 2015 yılında göre 1 milyondan fazla ceza kesildiği bilgisi verilmişti.
SONHABER.EU
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