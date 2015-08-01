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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

PvdA evet’e “HAYIR”, hayır’a “ EVET” dedi

16 Nisan Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referendumu için yapılan kampanyalarda Hollanda’nın ve siyasi partilerden PvDA’nın tutumu açık ve net belli oldu.

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PvdA evet’e “HAYIR”, hayır’a “ EVET” dedi

Gerek Hollanda olarak gerek se PvdA Türkiye için yapılacak referandumda taraf olan Gerek Hollanda’nın genel tutumu, gerekse PvdA’nın turumu; hayırcılara, “ Evet”, evetçilere “ Hayır” denmesi yeni bir tartışma başlattı.

Şubat ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ardından Mart ayı başında AK Parti Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in Hollanda’ya gelerek Türkiye’de yapılacak referandum için “ Hayır “ kampanyaları yapmışlardı.

Geçtiğimiz hafta Hollanda’nın İki AK partili bakana izin vermemesi üzerine gelişen olaylar, Hollanda’nın “İki yüzlülüğü olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca bir ay kadar önce Metin Feyzioğlu’na eşlik eden PvdA milletvekillerinden Keklik Yücel’in eşlik ederek Hayır kampanyasını resmen ve alenen desteklemesi bir yana proğramın Hollanda’nın resmi yayın organı Nos TV ‘de gösterilmesine tepkiler büyüyor.

Günlerdir başka bir ülkenin referandumu için Hollanda’da kampanya yapılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı ve PvdA lideri Lodewijk Asscher ise Yücel’in “hayır” kampanyasına katılmasına karşı çıkmadı. Bu durum siyasi gözlemci ve kanaat önderleri tarafından , yıllardır PvdA’ya oy vermiş Hollandalı Türklerin 15 mart seçimlerindeki tercihlerinin yönünü değiştirdi, şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz Cumartesi akşamı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın mülteci muammelesi yapılarak Almanya’ya apart opar gönderilmesi, bir dakika da olsa Türklere hitap etmesine izin verilmemesi, Türk Konsololsuk binasına dahi sokulmaması vuku bulurken;
Türkiye’de hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’e Hollanda’da “hayır” kampanyası yürütmesine izin verilmesi siyasi ve toplumsal ilişkileri derinden yaraladığı belirtiliyor.

©SONHABER.EU

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