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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

PvdA tarihi düşüş yaşıyor

Hollanda’da özellikle yabancı kökenlilerin desteğiyle 2012 seçimlerinde hükümet koalisyonunda yer alan PvdA partisi son ankete göre tarihin en sert düşüşünü yaşıyor.

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PvdA tarihi düşüş yaşıyor

Yapılan son anket sonuçlarına göre PvdA 2012 seçimlerinde kazandığı 38 sandalyeden 15 Mart seçimlerinde 12-14 sandalyeye gerilemesi bekleniyor.

Montesquieu Bağımsız araştırma enstitüsü’ne ait De Hofvijver’da yer alan haber bülteninde PvdA partisinin son yıllarda en sert düşüş yaşayan parti olarak zirveye yerleştiğini belirtti. 2002 yılında kaybedilen 22 sandalyenin ardından PvdA partisinin 15 Mart 2017 seçimlerinde tarihinin en büyük hezimetini yaşayacağı aktarıldı.

SONHABER.EU

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