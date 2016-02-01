Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

PvdA’da seçim depremi

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday listesini açıklayan PvdA’da şu an Meclis’te yer alan Milletvekillerinin çoğuna yer verilmemesi dikkat çekti.

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PvdA’da seçim depremi

RTL Nieuws’ın haberine göre, Temsilciler Meclisinde 35 PvdA’lı Milletvekilinden sadece 12’si aday listesinde yer alıyor. Yapılan son anket sonuçlarında PvdA 10 koltuk ile oldukça gerilemiş görünüyor. Bu durumu dikkate alan yeni lider Asscher’ın yaptığı hamle yerinde olarak değerlendirildi.

FNV yöneticisi Gijs van Dijk aday listesinde üçüncü sıradan yer alıyor. İkinsi sırada Khadija Arib’in yer aldığı geçen hafta açıklanmıştı. Sharon Dijksma dört Jeroen Dijsselbloem ise listede beşinci sıradan aday gösterildi.

Listede altıncı sırada Attje Kuiken, yedinci Finans uzmanı Henk Nijboer, sekizinci sırada Kristen van den Hul ve dokuzuncu sırada ise William Moorlag’ın bulunduğu belirtildi.

SONHABER.EU

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